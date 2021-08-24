新冠疫苗｜被組織赴外地接種屬違法？　內地多地通報：將嚴厲打擊

內地的新冠疫苗接種工作正有序進行，截至周一（23日），內地累計報告接種196189.3萬劑次。

惟近日，河北、湖南等地發現有當地民眾被組織前往外地接種新冠疫苗。據了解，該行為涉嫌違反《中華人民共和國疫苗管理法》，嚴重破壞地區疫苗接種的秩序，相關部門發布通報稱，將實施有獎舉報等措施，嚴厲打擊有關違法行為。



據《澎湃新聞》報道，河北邯鄲市峰峰礦區疫情防控工作辦公室通報，近日發現有區外人員以各種手段、各種方式到峰峰組織、接送區內群眾前往外地接種新冠疫苗，並承諾給予一定數額的獎勵和補助。

內地多地近日發現有當地民眾被組織前往外地接種新冠疫苗。（示意圖／中新社）

峰峰礦區疫情防控工作辦公室還指，非極特殊情況，區內常住人口原則上一律在本地接種新冠疫苗，以確保接種疫苗全過程的安全、有效。凡在外地接種疫苗出現異常反應及接種安全事故的，相關責任和嚴重後果均由接種者本人自行承擔。凡謀劃參與組織、宣傳、接送、聯繫到區外接種疫苗的行為，擾亂全區疫苗接種工作秩序的人員，一經發現，由警方牽頭按照相關法律法規對當事人從嚴從重處罰。

對此，邯鄲市疫情防控調度會上周六（21日）還提出了「六個嚴禁」要求，包括嚴禁弄虛作假、嚴禁跨區拉人、嚴禁亂發錢物、嚴禁強制接種、嚴禁幹部衝突、嚴禁違法行為。

在河北武安市亦有相同情況發生，武安市疫情防控工作指揮部辦公室向市內居民徵集線索，實施有獎舉報，經查實後將獎勵舉報人500元人民幣，並為舉報者嚴格保密個人信息。除此之外，湖南新邵縣相關部門亦稱，異地接種新冠疫苗不僅存在安全風險，還會對本地疫苗接種管理造成極壞影響。

據了解，相關行為違反了《中華人民共和國疫苗管理法》，根據該法律的第五十條規定，縣級以上地方人民政府衛生健康主管部門根據傳染病監測和預警信息，為預防、控制傳染病爆發、流行，報經本級人民政府決定，並報省級以上人民政府衛生健康主管部門備案，可以在本行政區域進行群體性預防接種。需要在全國范圍或者跨省、自治區、直轄市範圍內進行群體性預防接種的，應當由國務院衛生健康主管部門決定。任何單位和個人不得擅自進行群體性預防接種。