教育雙減｜專家預內地大批補習班9月倒閉　「之前還抱一線希望」

內地教育「雙減」政策的實施衝擊校外培訓機構，連著名連鎖培訓機構「華爾街英語」亦陷破產泥潭，甚至被指拖欠工資。由於補習風氣向來兩岸三地盛行，因此對於行業前景發展，坊間尤其是學生、家長們正密切注視。不過在兩岸穿梭的台灣民辦教育專家近日接受《香港01》採訪時預測，9月1日到10日之間，內地將有一大堆補習班倒下。



鍾藏政從事教育培訓及相關行業長達18年，對內地培訓行業亦有一定瞭解，10多年前內地第一批教培機構到台灣取經，便是由他牽頭引線，當中先後有昂立、高思、思考樂等機構。向來有教培行業「算命師」之稱的他預測，內地9月1日到10日這段時間期間，會有一大批補習班宣布倒閉，因為開學了，補教業者發現收不到錢，「到這時候撐不下去，這時候政策100%確定，大家之前還抱有一線希望」。他又形容，到9月份業者就會發現「其實我已經死了，我還以為自己活著」。

9月開學後內地或有大批補習班倒閉。（新華社）

《香港01》為此亦向北京的教育相關業者，還有家長查詢。據他們表示，每家補習班其實有不同的收費時間，但9月確實是新季度的收費，而政策出台後，對於已經交了補習費但未完結的課程，會協調退費或是另作安排。消息人士又透露，其實已經有補習班在倒閉或討論轉型中，甚至在平台從事相關線上教育工作的團隊亦都面對裁員的問題，相關從業人員也有轉換跑道的討論。

中共中央辦公廳、國務院辦公廳早前印發《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，提出各地不再審批新的面向義務教育階段學生的學科類校外培訓機構，現有學科類培訓機構統一登記為非營利性機構；學科類培訓機構一律不得上市融資，嚴禁資本化運作；上市公司不得通過股票市場融資投資學科類培訓機構，不得通過發行股份或支付現金等方式購買學科類培訓機構資產；外資不得通過兼併收購、受託經營、加盟連鎖、利用可變利益實體等方式控股或參股學科類培訓機構。已違規的，要進行清理整治。