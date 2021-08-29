娛樂圈該是什麼樣？央視：除掉不守藝德的「亂草」藝人靠作品說話

從7月開始吳亦凡、張哲瀚、鄭爽等藝人先後被封殺。針對內地娛樂圈和網絡飯圈文化開啟一波新的整治。對於過去娛樂圈追逐「流量」，靠八卦緋聞宣傳忽視提升作品品質也多有批評。

央視日前以「娛樂圈該是什麼樣」為題，文中提到，藝人們靠自己認真打磨出來的作品說話，而不是八卦與緋聞，更不是由此產生的所謂「流量」。並強調對失德藝人零容忍。「要建設風清氣正的文藝生態，必須先除掉那些不守藝德的「亂草」。」



央視8月28日發文提到，「任何行業的從業人員都要遵循應有的職業道德規範。要建設風清氣正的文藝生態，必須先除掉那些不守藝德的「亂草」。」有法律約束，有大眾監督，有制度規範，對失德藝人零容忍，對整頓亂象動真格，才是對娛樂圈的真保護，才是對觀眾的真尊重。

文中也提到，高品質的作品，應該成為娛樂圈的行動方向。「觀眾需要優質作品」央視文中提到，觀眾們喜聞樂見的，是藝人們靠自己認真打磨出來的作品說話，而不是八卦與緋聞，更不是由此產生的所謂「流量」。強調觀眾需要優質藝人，希望藝人能靠作品立身。

該篇文章得到93萬的讚和近4萬的留言，網民多表態贊成。網民留言提到，「支持演員需靠作品出圈，三無藝人退出演藝圈，無道德無學歷無演技!!退出!!」「作品是一方面。人品必須沒問題」「流量時代已經過去了，以後靠作品掰頭(Battle)」「讓藝人回歸作品，讓作品回歸演藝圈」「學藝先學德，做戲先做人」