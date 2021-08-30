教育雙減｜教育部取消「重點班」不准排名　小學一二年級不考筆試

今年秋季學期是內地中小學全面落實「雙減」政策要求的第一個學期。教育部今（8月30日）召開記者會提到「不得以任何名義設置重點班」，不准學校排名給學生「貼標籤」，要嚴格執行均衡編班的法律規定。此外，也將取消小學一二年級的紙筆考試，小學階段不再有期中考試。



９月到來，各地小學即將開學，圖為上水鳳溪第一小學8月23日舉行首天適應班。(張浩維攝)

日前中共中央辦公廳、國務院辦公廳日前印發《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》盼能減輕學生過重作業負擔和校外培訓負擔、家庭教育支出和家長相應精力負擔。

今（8月30日）教育部召開新聞發佈會，會中提到在第一個「雙減政策」落實的新學期開學，義務教育學校要嚴格執行均衡編班的法律規定，不得以任何名義設置重點班，切實做到均衡配置師資。

除此之外，教師需「嚴格執行教學計畫，不得隨意增減課時、改變難度、調整進度，不得利用課後服務時間講新課」、「嚴格執行作業管理規定，嚴禁給家長佈置或變相佈置作業，嚴禁要求家長檢查、批改作業，杜絕重複性、懲罰性作業，不得要求學生自批自改作業。」「嚴格執行考試管理規定，不得違規組織考試，考試結果不排名、不公佈並以適當方式告知家長和學生，不得按考試結果給學生調整分班、排座位、『貼標籤』」。

《新華社》將這四個政策統稱為，「四個嚴格」。教育部要求，「要下大力氣做強做優校內教育，切實做到教師應教盡教、學生學足學好。

發布會中也提到，「明確小學一二年級不進行紙筆考試，其他年級由學校每學期組織一次期末考試」；初中年級從不同學科實際出發，可適當安排一次期中考試。但要合理控制考試難度，嚴禁超課標超教學進度命題。要合理運用考試結果，學校期中期末考試實行等級評價。

課後教師給予補助 教師「彈性上下班」

教育部記者會上提到，推進課後服務是支撐實現「雙減」工作目標的重要舉措。教育部要求，新學期實現課後服務「校校開展全覆蓋」、保障時間「5+2」、豐富課後服務課程內容水準、吸引學生廣參與。

會中提到，課後服務除要為學有困難的學生答疑輔導、指導完成作業，也要開展豐富多彩的文藝、體育、勞動、閱讀、興趣小組及社團活動，拓展學生學習空間，努力滿足學生不同學習需求，切實增強課後服務的吸引力和有效性。

而為了關懷教師權益，要統籌安排教師實行「彈性上下班」，對參加課後服務的教師給予相應補助。課後服務可以聘任退休教師、具備資質的社會專業人員或志願者參與，並充分利用好少年宮、青少年活動中心等社會資源。

發佈會上也提到，除個別地方暫緩開學外，內地大部分地區中小學、幼稚園將於9月1號安全正常開學。