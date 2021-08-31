中國軍事｜「20」家族陸續入列　解放軍：歷史性跨入戰略空軍門檻

近年來，中國空軍實力突飛猛進。根據官方透露，中國空軍已經歷史性跨入戰略空軍門檻，此舉引發外界關注。



8月31日，中國空軍新聞發言人申進科在第13屆中國航展新聞發布會上表示，中國空軍歷史性地跨入戰略空軍門檻。

申進科指出，殲-20、運-20列裝越來越多，國產新型地空導彈直指蒼穹，戰略預警、空中打擊、防空反導、訊息對抗、空降作戰、戰略投送和綜合保障等能力不斷提升。

在中國軍機中，殲-20戰機和運-20大型運輸機尤為受到關注。此前，解放軍消息人士向《南華早報》透露，中方至少已交付至少4支航空旅共150架殲-20戰機。

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2016年7月6日，運-20飛機授裝接裝儀式在空軍航空兵某部舉行。中國自主發展的運-20飛機正式列裝空軍航空兵部隊。

除了殲-20和運-20，中國空軍「20」家族還包括直-20。直-20是中國自主研製的中型雙發多用途直升機，採用單旋翼尾槳、低位後置平尾構型，採用低阻氣動外形、高性能旋翼氣動佈局總體設計。

直-20於2010年立項，2013年12月23日，直-20在東北北部某機場成功進行了首飛。2019年10月1日的國慶大閲兵上，直-20以編隊的方式公開亮相，標誌着直-20直升機已經服役並投入使用。