趙薇被封殺｜黃曉明李冰冰楊冪更動微博疑割席　唯獨兩藝人例外

中國知名女星趙薇突遭全網封殺後，其諸多好友在社交媒體紛紛刪除與她的互動痕跡。目前，只有歌手王俊凱、演員周冬雨等，仍保留與趙薇互動的微博。



8月26日晚，趙薇被全網封殺，其曾經參演或執導的多部影視作品不但下架，而且在主創人員列表中刪除其名字。中國主要視頻網站搜索「趙薇」時，已無結果。

自從趙薇出事後，男星黃曉明和演員楊紫率先刪除與趙薇有關的微博，設置為半年可見。女星李冰冰與楊冪也刪除了與趙薇有關合影。

令人關注的是，周冬雨與王俊凱目前仍保留與趙薇互動的微博。

據悉，周冬雨與王俊凱曾與趙薇在2017年湖南衛視一檔節目中合作，這一次的風波被發現仍「生還」的貼文有點歷史，分別在2017年至2019年間，但周冬雨及王俊凱的粉絲仍擔心受連累，呼籲他們刪貼。

+ 3

另外，趙薇的11歲女兒黃新由於曾在香港就讀國際學校，她的行蹤如今也成謎，引外界關注。

趙薇一夜間即遭到中國全網封殺，引發民眾諸多揣測。更有坊間輿論指出，趙薇疑犯下七大罪狀。

這「七大罪」包括：

一是「勾結阿里系」，趙薇與阿里巴巴創辦人馬雲關係密切，富商老公黃有龍與政商過從甚密。近日浙江倒台了很多人，其中落馬的杭州市委書記周江勇被指於數年前曾與馬雲一起力保趙薇。

二是內地娛樂圈新晉男星張哲瀚被指辱華，除了他在日本乃木神社舉辦的婚禮，還與日本反華分子戴薇夫人一起合照，並參觀靖國神社，而戴薇夫人曾否認南京大屠殺。巧合的是，趙薇就是張哲瀚背後的老闆。

三是趙薇20年前身穿日本軍旗印花連身裙拍攝雜誌照片事件。

+ 3

四是趙薇2016年開戲《沒有別的愛》劇中男主角被指是台獨分子，女主角亦支持參拜靖國神社，趙薇因此被批評拍「台獨電影」。

五是趙薇轉型沾手金融後，被揭發曾以空殼公司收購上市公司，對股市造成不良影響，被公開認定5年內不適合擔任上市公司董監高。

六是近年中國內地打擊娛樂圈暴利，今年初已傳出趙薇被凍結數百萬股權 ，藝人紛紛註銷公司，而女藝人鄭爽遭查逃稅案，被處罰近3億元人民幣，有指對趙薇再出手是殃及池魚。

七是十多年前趙薇被指用其強大勢力以大欺小，欺壓萬惠（「你好萬維網」負責人吳樂水的太太）一家，箇中真假至今謎團未解；趙薇後來更曝出疑指使人毆打孕婦，私德形象早已破產。