打機限時令│全國青少年湧入《王者榮耀》冧Server　網民一片哀嚎

《王者榮耀》崩潰！內地本周新規定未成年人只能在周末及假日晚8-9點打機1小時，新規實施第一個周末，「餓」了一周的青少年昨（4日）晚同時湧入騰訊網遊《王者榮耀》，導致服務器崩潰，直到9點都無法沒進入遊戲。《王者榮耀》昨晚迅速聲明道歉，稱問題目前已經處理完成，逐步恢復，對玩家損失會做出補償。



新規實施的第一個周周末，新浪科技報道指《王者榮耀》服務器突然崩潰，原因或與大批量青少年周末爭住打機有關。

國家新聞出版署（30日）下發通知，爲防止青少年沉迷網絡遊戲，所有網遊供應商只能在每周五周六周日及法定假日20-21點向未成年人提供一小時服務。通知又要求，嚴格落實網絡遊戲用戶賬號實名註冊和登錄要求，不得以任何形式向未實名註冊和登錄的用戶提供遊戲服務，違者依法嚴懲。

由於周六只能在晚上八點到九點登錄遊戲1個小時，青少年一同湧入，遊戲服務器異常，這下子連成年人也無得玩了。 #王者榮耀崩了# 昨晚成微博熱搜榜第一位話題，網上一片哀鳴。

王者運營團隊昨晚9點58分發佈《9月4日服務器異常恢復說明》，稱收到反饋，部分玩家出現排位賽、巔峰賽進入異常的問題，該問題目前已經處理完成，逐步恢復。

針對因服務器影響而丟失對局的勝利方，將陸續補發對應排位星積分和巔峰賽積分。同時，也將全服發放英雄碎片*3，皮膚碎片*3，戰令經驗*4000作為本次異常的補償。

對玩家帶來的影響感到非常抱歉，感謝對《王者榮耀》的持續理解與支持。

王者運營團隊就《9月4日服務器異常恢復說明》（王者榮燿官網截圖）

《王者榮耀》是騰訊第一款5v5（系統隨機匹配兩組人員5對5對戰）的團隊競技遊戲、多人在線戰鬥競技場手機遊戲（MOBA）大作，常踞全球手遊暢銷榜冠軍寶座。據今年3月數據，該遊戲在全球App Store和Google Play吸金2.57億美元，年比增長63%，來自中國App Store的收入佔96.3%。

騰訊遊戲王者榮耀上月曾被央媒點名，直斥責是精神鴉片，報導當天股價暴跌，其後已經過多輪整改。