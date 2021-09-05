BTS內地粉絲「包下飛機慶生」　一小時集資230萬挨批「頂風犯案」

日前，針對內地「飯圈」（粉絲圈子）和娛樂圈，中央網信辦推出一系列「清朗行動」整治亂象，並強調要規範粉絲「應援集資」行為。

但BTS（防彈少年團）成員JIMIN（朴智旻）的內地粉絲宣布包下濟州航空飛機，打造「朴智旻專機」，3分鐘集資破100萬（人民幣，下同），一小時破230萬，遭《觀察者網》點名，隨後，發起活動的「朴智旻吧」微博帳號遭禁言60天。網民則批評，「頂風犯案」「中國粉絲幫韓國偶像慶生，有辱國格。」



據了解，BTS防彈少年團成員JIMIN（朴智旻）10月生日，內地粉絲後援會「百度朴智旻吧」先前已經開始「生日應援」相關集資，也因為中央網信辦的一系列「清朗行動」改名為「朴智旻JIMIN_JMC」，集資也統一用「橘子」的符號取代。

根據「朴智旻JIMIN_JMC」9月1日的公告，與濟州航空合作的「朴智旻專機」已經正式啟航，從機身、機艙甚至機票都是為朴智旻訂製，上面都有他的照片，更有1.8萬專用紙杯。應援會持續3個月，只要是首爾金浦到濟州或是釜山到首爾的航線都有機會搭到。

此外，10月13日朴智旻生日粉絲也已經宣布包下美《紐約時報》與英《泰晤士報》刊登JIMIN慶生廣告。據「百度朴智旻吧」稱，「廣告費天價」，準備生日應援的工作更是長達半年。從4月就開始集資，3分鐘集資金額突破100萬人民幣，1小時集資超過230萬元。內地粉絲的集資能力和生日應援更受到韓國網民的稱讚。

朴智旻內地粉絲慶祝集資進度。(微博)

9月4日《觀察者網》報道，而後「#中國粉絲為韓團成員集資定制飛機應援#」更衝上熱搜，「百度朴智旻吧」遭到微博禁言60天處份，並清理相關違規貼文，微博發布公告提到「堅決反對此類非理性追星行為，並予以嚴肅處理」。

由於去年10月，BTS獲頒由促進美韓關係的非牟利機構THE KOREA SOCIETY主辦的「VAN FLEET AWARD」。適逢韓戰70周年，隊長RM（金南俊）在致謝辭中提及「我們會永遠記得兩國（美韓）在戰爭中共同經歷的苦難歷史」。這段得獎感言遭內地網民批評。《環球時報》也發文批評，BTS代言的三星、KIA、FILA等一度在內地網站下架。BTS也背負「辱華」團的罵名。

此次，再次爆發為BTS成員訂製專屬飛機集資的爭議。內地網民批評，「中國偶像都不能集資了何況韓國的偶像。」有網民則批評此舉是「有辱國格」，也因為時值官方整頓飯圈，有網民認為粉絲近期應該要低調行事，不該「頂風犯案」。

源於日韓 粉絲「集資」遭嚴打

日韓「粉絲應援」是偶像文化娛樂產業的一部分，應援方式也五花八門，從在表演現場的「應援色」、「應援歌」、「應援手幅」以外，也有集資幫偶像買廣告宣傳作品的「廣告應援」，「生日應援」更是粉絲花空心思，只為博取偶像開心或提升偶像知名度的重要活動，也是偶像的人氣象徵。

常見的有包下地鐵廣告、公車的廣告等，如果粉絲多，集資金額高，買下時代廣場廣告位、包下飛機、買下星星命名為偶像的名字都有可能。2018年，TFBOYS成員易烊千璽粉絲就曾包下18架飛機為其應援，王俊凱粉絲也曾買下18顆星星的命名權。此外，還有「公益應援」就是以偶像的名義去捐助團體或是作慈善。此前， BTS成員柾國9月1日生日，印尼粉絲以柾國的名義「放生4,000隻海龜」作為生日應援也是一種「公益應援」。

過去內地網友多透過百度貼吧集資，而隨著內地經濟起飛，粉絲數量多且願意花費的金額高，許多社交平台都可以看到粉絲為偶像集資應援。而中國粉絲的應援規模更有逐步追趕甚至超越韓國粉絲應援的趨勢，韓國網民更常稱「生日應援還是得看中國粉絲」感嘆其創意和財力。但粉絲應援集資的金額龐大，帳目的整理和錢財的保管也衍伸問題，加上粉絲多半依賴網絡聯繫，出現爭議時該如何「究責」也成為難題。

此前，EXO成員朴燦烈吧的原吧主「大怪獸不吃茄子」在Owhat平台捲走1000萬粉絲集資購買的專輯費用，引發網絡熱議，後則由朴燦列粉絲後援會出面與平台協商退款等後續事宜。

《新華社》9月2日報道，針對流量至上、「飯圈」亂象、違法失德等文娛領域出現的問題，中央宣傳部印發《關於開展文娛領域綜合治理工作的通知》，通知提到，「禁止義務教育階段未成年人參加偶像團組和線下應援活動，同時加強青少年普法教育，強化「飯圈」集資亂象、不良網貸等負面案例的警示教育作用。未來內地粉絲應援集資恐怕會受到更多的關注和限制。