橫琴粵澳深度合作區　香港經濟學家梁海明：跨境數據帶來極大商機

９月５日，國務院印發《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》，提到要促進國際互聯網數據跨境安全有序流動。在國家數據跨境傳輸安全管理制度框架下，開展數據跨境傳輸安全管理試點，研究建設固網接入國際互聯網的綠色通道，探索形成既能便利數據流動又能保障安全的機制。同時支持珠海澳門相關高校、科研機構在確保個人信息和重要數據安全前提下，實現科學研究數據跨境互聯互通。

《香港01》訪問香港經濟學家、絲路智谷研究院院長梁海明，這釋放出什麼信號？該舉措對於深入粵港澳大灣區發展、加強橫琴粵澳深度合作區的建設而言，有何意義？



由7月6日起，澳門公務、商務和有其他特殊情況人員可以申請轄免，在進入珠海後暫免集中隔離醫學觀察，但必須經橫琴口岸或港珠澳大橋口岸進入珠海。（資料圖片）

梁海明提到，相關研究顯示，2009至2018年的10年間，全球數據跨境流動對全球經濟增長貢獻度高達10.1%，相信國際互聯網數據跨境流動不僅將帶動大灣區尤其是粵澳的經濟發展，也將為深入粵港澳大灣區發展、加強橫琴粵澳深度合作區的建設，帶來極大的商機，不僅可推動粵港澳大灣區的數字經濟發展，也能為粵港澳大灣區尤其是橫琴粵澳深度合作區催生出共享經濟、平台經濟等新業態、新模式。

相比於其它地區的跨境數據流動探索，「橫琴有何優勢？此次合作將對哪些產業產生影響？」梁海明回應，通過對國際互聯網數據資源的開發利用，跨境數據將會大規模地應用於生產、分配、交換、消費各環節以及製造與服務等各場景，可以為法律、大數據、人工智能、消費、零售、軟件開發、平台、知識產權等產業帶來非常好的商業前景。

隨着數位經濟的發展，數據全球化成為推動全球經濟發展的重要力量。梁海明分析，由於一國或地區或能夠通過掌握其他國家或企業數據的方式，實現對競爭對手國家或地區的經濟甚至是政治影響。因此，數據跨境流動不僅關係到各國或地區的經濟利益，而且關係到各國或地區信息安全甚至是主權安全。確保數據控制權與跨境流動安全，不僅關乎個人數據安全、產業經濟安全，更關係到國家總體安全。居於安全因素，阻礙了國際上數據跨境更佳順暢地流動。

除了上述困難之外，中國在促進數據跨境流動上，還存在數據開發利用過程中，網民的數據被泄露和濫用的事件時有發生，不但可能侵擾了網民的正常生活，甚至還可能侵害網民的人身財產安全，從而可能造成網民對信息安全的擔憂，從而降低數據共享意願，最終影響數位經濟的持續發展。

《總體方案》提到，要開展數據跨境傳輸安全管理試點，梁海明認為，可以考慮在澳門大學成立國際數據與輿論研究中心，作為一個試點。該中心的科研人員可以通過互聯網數據跨境，利用大數據、人工智能技術幫忙澳門、珠海的產品和專業服務，有針對性地進入外國市場，以及中國國內市場。其中一種最好的方式，就是可以通過大數據和人工智能分析外國消費者、中國其它地區消費者的喜好，再把產品賣這些地區。

梁海明分析認為跨境數據能帶來龐大商機。（資料圖片）

他提到，「要分析消費者的喜好，可以通過互聯網數據跨境，運用開源數據採集和分析技術，包括從頂尖國際媒體期刊數據信息庫，以及從微博、微信、Twitter、LinkedIn、Facebook、Instagram、TikTok等國內外社交媒體平台，爬取公開信息；並運用社交網絡分析、自然語言處理、機器翻譯、人工智能等技術加以整理分析；同時結合科研團隊在經濟學、國際傳播學、國際關係學等領域的專業經驗、洞察和脈開發獨家核心算法。」

梁海明舉例，例如通過核心算法，先從各社交媒體上發現有眾多（百萬名或以上）的外國消費者、中國其它地區消費者，經常談論珠海和澳門的某些產品或專業服務，並對此表達了購買意願之後。澳門大學的研究中心作為試點單位，可將這些信息告訴珠海和澳門的政府部門和相關企業，了解到上述消費者對產品和服務的需求，有針對性地出口產品到上述地區，以增加珠澳和外國、中國其它地區的經貿往來。

對於互聯網數據跨境，梁海明提供三點建議。其一，建議由澳門和珠海政府部門牽頭，搜羅、組織一批有上述技術力量的中國大數據、社交媒體和人工智能等科技公司，打造成為橫琴粵澳深度合作區互聯網數據跨境聯盟，集中力量為橫琴粵澳深度合作區建設服務。

其二，建議由澳門和珠海政府部門牽頭，利用國家給予的先行先試政策，吸引國內外相關企業的科技公司高管、相關行業負責人、新聞行業負責人、進出口行業負責人，前來橫琴粵澳深度合作區以及數據跨境傳輸安全管理試點單位進行訪學、交流，以此普及他們對互聯網數據跨境聯盟的認識，進而吸引他們前往橫琴粵澳深度合作區投資。

其三，建議兩地政府，派出相關人員前往互聯網技術發達的歐美國家進行調研、訪學和交流，以了解目標國家當前的互聯網技術、科技水平、大數據和人工智能的普及情況，以及具體的實際需求，從而為吸引這些國家的企業前來橫琴粵澳深度合作區投資，制定更針對性的方案。

《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》出台，將打造琴澳一體化。（資料圖片）

針對「橫琴粵澳深度合作區建設」被提上日程，「為什麼要謀建深合區？深合區的落地會帶來什麼？」梁海明回應，主要是澳門正逐步邁向區域融合發展攻堅時期，一些澳門與內地制度障礙的範疇，可以通過深合作來找到突破口，以及尋找新增長點。

他提到，「澳門、珠海要發展金融，在橫琴建立澳門證券交易所，開設人民幣債券市場，以及珠澳要發展高科技產業、創新產業，上述目標，都需要深合區這一平台。」

梁海明分析，「事實上無論澳門和香港都有個缺點，兩個城市雖是國際資金能自由進出，但是內地資金卻不能自由進入。深合區這個平台，則或許可以解決內地資金在可控的範圍下，自由進出的問題。」

他提到，雖然有很多人談及深圳的高科技做得好，但實際上是深圳的高科技、創新企業融資的道路做得好。沒有資金從小到大的一路扶持，是不可能產生那麼多大中小型的高科技企業的。未來珠海、澳門要發展高科技產業、創新產業，則需要在深合區這裏，探索出一條更新的高科技企業、創新企業融資途徑。

而針對粵澳深度合作區的「深」，梁海明提到，深合區要發展，離不開法制保障和吸引人才，梁海明認為，「深」應該體現在法制運用、體現在人才吸引。首先需要從這兩方面着手。

一、法制運用方面。當橫琴新的合作區成立後，該使用什麼法律制度銜接，澳門的法律，還是內地的法律？還是兩地法律的綜合體？例如，跨區勞動關係進行糾紛的問題，如何有新突破？

他提到，可仿照深圳前海的案例。例如：在深合區創新涉外涉港澳台審判工作或在深合區全面拓展港澳司法協助。

二、人才方面，梁海明建議，可參考深圳和香港做法，對在深合區的澳資公司工作的內地專業人士，給予多次往返澳門的簽證，並爭取在橫琴澳門企業工作的內地民眾，也可以採用澳門稅務政策，吸引和方便內地專業人士到深合區的澳資企業工作。

澳門與珠海合作更積極

梁海明提到，相比深圳和香港的合作是「雙城」，珠海和澳門的合作則是「連城」，珠澳雖然有着不同的城市系統、地方運行體制和法律文化習慣，卻依舊彼此深度連結和溝通，彼此擁有連體嬰兒般的血脈聯繫。

他認為，澳門更加主動加強與珠海合作，進一步融入粵港澳大灣區建設，融入國家「雙循環」新發展格局，可令澳門擁抱更廣闊的市場，也成為澳門本地經濟復甦的主要動力。澳門擁有的「一國兩制」優勢，進一步加強珠澳合作，一方面可聚焦內地商機和市場，做國內大循環的「參與者」，一方面可和珠海共同拓展海外市場，成為國際大循環的「促成者」。

梁海明提到，疫情對澳門帶來翻天覆地影響，澳門經濟短期內難以復甦，未來澳門經濟需要重整，長期依賴外地帶動澳門經濟發展的弊端已顯現。澳門未來要發展，需要在中央政府的大力支持下，緊緊抓住粵港澳大灣區建設的機遇，積極融入國家的發展大局，主動進入14億人口的大市場，享受國家蓬勃發展所帶來的紅利。

「對於澳門來說，澳門位處亞洲中心位置，尤其是臨近作為『世界工廠』的中國內地，具備豐富國際市場經驗的商貿環境，不少企業都選擇利用澳門作為中轉站，澳門可通過中轉站的優勢，將資金、資源和人才引入珠海，助力珠海的發展。」