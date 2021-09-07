廈門允許非住宅房屋改建為租賃住房　租金受政府指導低於市價

為解決新市民（因工作或上學等各種原因來到一個城市的各種群體）、青年人等群體住房困難問題，廈門允許非住宅類房屋臨時改建為保障性租賃住房，改建後的單位以30-45平方米的小戶型為主，租金價格接受政府指導，低於同地段同品質的市場租金。



9月3日，福建省廈門市自然資源和規劃局發布《關於印發存量非住宅類房屋臨時改建為保障性租賃住房操作規程的通知》。規程自印發之日起試行，有效期2年。

規程所指的「存量非住宅類房屋」是指經合法批建並已取得土地房屋權證的商業、辦公、旅館、廠房、倉儲、科研教育等非住宅類存量房屋。

具體來說，非住宅類房屋改造後增加保障性租賃住房不得少於50套（間）且建築面積不少於2000平方米。改建不改變原建築結構、不改變原建築高度、不增設夾層、不增加項目用地面積及建築面積、不實施拆除重建。改建住宅戶型建築面積不得超過70平方米且30-45平方米的小戶型建築面積不少於總建築面積的一半。

此外，改建保障性租賃住房運營期限不得超過經批准的土地使用年限，且最長不高於15年；運營主體與租住對象簽訂的租賃合同約定租期原則上不得超過3年，一次性收取租金數額原則上不得超過3個月租金，收取押金數額不得超過1個月租金。