上海新規重擊二手樓市場　置業者首期突大增逾百萬恐失訂金

上海在8月初發布「三價就低」的房貸審核新規，配合其他政策，二手樓市場進入了明顯下行通道，成交量、成交均價均呈下降態勢。

不過內媒《第一財經》報道指，在新規之下，置業者需支付的首期金額大增，其中不少人在新規發布前已支付訂金，突然面對大增的首期金額，現正面對違約及失去訂金的危機。



內地多地推出措施調制二手樓價格，早前廣州也發布二手樓指導價格，料將衝擊當地二手樓交易價格。（中新社）

所謂「三價就低」新規，是指在8月6日起，上海各銀行開始執行的二手樓房貸新規，銀行放貸額度將參考合同網簽價、銀行評估價、涉稅評估價，選擇最低一項作為貸款申請樓價標準。而一般情況下，三個價格中涉稅評估價最低。

報道指，涉稅評估價通常是簽約合同價的5-7折，因此在新規下，置業者的首期金額增加至樓價的最高近7成。新規直接降低了二手樓市場熱度，據同策好房的數據，8月2日-29日的四周內，周成交套數基本在4000套左右，最低不足3500套，遠低於6、7月份時周均逾6000套的成交；同時，成交均價也從逾4萬元/平方米降至3.7萬元/平方米。

但是由於買樓門檻提高，部分在途置業者被打個措手不及，「涉稅評估價打了5折」的置業者正面臨50萬-150萬的首期差額。

恐失訂金「半年的工資平白沒了」

例如一對夫婦在今年5月份時選定一個二手單位後，先下了15萬訂金，並約定9月15日網簽，另外貸款229萬。在新規下，這對夫婦需付的首期突然增加了112萬元，實際首期比例從35%提高至近67%，兩人完全無法負擔得起。與房東多次協商無果後，這對夫婦面臨違約，將損失15萬訂金，直言「半年的工資平白沒了」。如今這對夫婦更決定向法院提起了訴訟。

另外一對夫婦則在今年上半年選中一個總價410萬的二手單位後，在7月付了訂金，並於8月8日交齊144萬首期金額，進行網簽。夫婦很快接到通知，指其單位的涉稅評估價僅為204萬，貸款額度也從此前的266萬降至133萬，中間逾百萬差額需自行支付。

報道又指，有類似經歷的人不少，他們建立起群組，其中一個群組就有365人。一名大型中介內部人士表示，除了友好協商，也沒有更多辦法，「還是要看買賣雙方的意思」。銀行方面，報道指農業銀行以貸款申請時間為準，要執行過去的貸款政策須在8月6日前提交貸款申請。另有中小銀行表示，網簽在政策後的，按新規「現在沒人會酌情的」。