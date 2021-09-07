10年來逾半數出境深造校友已回國　清華大學校長：比例仍擴大中

周一（6日），清華大學舉行2021級研究生開學典禮、全校研究生開學第一課。校長邱勇強調，「大學不能脫離她所在的土壤而發展，大學是國家的大學」，10年來出境校友中超半數已回國，這一比例還在擴大中。



據了解，2021年入學清華大學的研究生新生合共9,000餘人，其中79%的人第一次走進清華園開啟學習生活；男女比約為2比1，包括來自106個國家的1,024名國際學生。

清華大學校長邱勇引用蘇格拉底（Socrates）名言——「未經審視的人生不值得過。」亦告訴新生們，「研究生仍然是人生的成長階段，不日進則日退」。

「一個人的人生追求只有同國家的需要和人民的利益相一致才有意義。」邱勇還在開學典禮上對研究生新生表達了期望：「希望你們把個人的理想追求自覺融入到國家富強、民族復興、人民幸福的偉大事業中，成就更有意義的人生。」

清華大學研究生開學第一課現場。（微信@清華大學）

在開學第一課上，邱勇強調，「大學不能脱離她所在的土壤而發展，大學是國家的大學。」他說，據統計，過去10年，清華大學畢業生出國（境）深造佔比約14.2%，其中超過65%的畢業生到世界排名前50位大學深造。

清華校友總會的「清華人」小程序註冊訊息顯示，截至2021年4月，2002級至2011級出國（境）清華校友中已有超半數回國工作，且這一比例還在持續擴大中。

另外，過去10年，清華畢業生總體充分就業，畢業生赴重點單位就業率連續十年超過80%，研究生畢業生中約八成選擇在內地就業。過去10年間，清華畢業生赴製造、能源行業就業超過3,700人，赴基層公共部門就業近2,500人。近年來，博士生學術單位就業率連續超過50%。2021年，畢業生赴中部、西部、東北就業佔比約16%。