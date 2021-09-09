阿富汗局勢｜新華社發衛星圖展示「悲劇」：從外太空看謊言與殺戮

阿富汗持續動盪之際，內地官媒發布了一組衛星圖，用衛星視角觀測到了阿富汗當前局勢，引發外界高度關注。



9月5日，官方新華社衛星新聞實驗室發布了一組衛星圖，並配文稱，20年阿富汗戰爭，一場從500多公里外的太空都可以觀測到的悲劇——謊言、殺戮、欺凌，死亡、荒涼、衰退。超級大國的軍隊將這場災難強加於極度貧困且弱小的平民，但最終卻無法取勝，甚至無法體面地撤離。這是美國歷史上最漫長的戰爭。

此前8月15日，塔利班入主喀布爾後，喀布爾國際機場局勢一片混亂。阿富汗阿斯瓦卡通訊社16日稱，一架美軍C-17運輸機在喀布爾國際機場起飛。飛機衝上藍天后3名男子從機上掉落。機場附近的人稱，這3人冒險攀上了飛機的起落架。他們最終掉落至居民家中。

有美媒哀嘆，喀布爾的場景是「西貢再現」。

對於喀布爾的撤軍亂象，8月17日，中國外交部發言人華春瑩發布了一條推特（Twitter）提及了此事。華春瑩表示，人們看見了1975年的越南，現在又看見了阿富汗。

隨後，華春瑩又發布了一條推特說，「從實力的地位出發」（from a position of strength）。並配上了喀布爾機場美軍警戒線照片和美軍在西貢撤軍行動中著名的「西貢鐵拳」照片。

這句「從實力的地位出發」，中國國人並不陌生。這句話最早出自美國前總統里根（Ronald Reagan）。

令人關注的是，這並不是華春瑩第一次對喀布爾機場事件表態，8月17日，華春瑩主持外交部例行記者會時表示，「美國對外政策是否已經失敗，美國的盟友是否認為美國靠不住。我想美方和有關國家都會做出自己的思考和結論。」