直播｜國新辦介紹橫琴、前海開發建設　李家超：支持港青創新創業

國務院新聞辦公室今日（9月9日）下午舉行新聞發布會，介紹橫琴、前海開發建設有關情況，並答記者問。香港政務司司長李家超透過網上參與。《香港01》全程直播。



其餘出席的官員包括：國家發展改革委副主任、粵港澳大灣區建設領導小組辦公室副主任叢亮，財政部副部長許宏才，中國人民銀行副行長、國家外匯局局長潘功勝，海關總署副署長鄒志武，廣東省委常委、常務副省長林克慶，深圳市委副書記、市長覃偉中，澳門特別行政區政府行政法務司司長張永春。



香港政務司司長李家超透過網上參與。（香港01直播截圖）

中共中央、國務院日前先後發布《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》（以下簡稱《橫琴方案》）和《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》（以下簡稱《前海方案》）。

李家超表示，港府歡迎中央政府公布的《前海方案》，方案將推動高水平對外開放、推動現代服務創新發展，香港定能用好一國兩制的制度優勢，推動前海的發展，更好發揮香港的優勢，為香港專業服務提供更廣闊的發展空間。前海一直吸引着香港青年創新創業者。中央政府公布《前海方案》，香港商界及專業服務提供者已經積極準備迎接前海方案帶來的新機遇。

叢亮表示，為充分發揮橫琴、前海在進一步深化改革、擴大開放、促進合作中的試驗示範作用，引領帶動粵港澳全面合作，黨中央、國務院決定建設橫琴粵澳深度合作區、全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放。這是深入實施《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的重大舉措，有利於提升粵港澳合作水平，把大灣區建設引向深入；有利於豐富「一國兩制」實踐，支持港澳長期繁榮穩定；有利於進一步深化改革、擴大開放，更好推動國內國際雙循環相互促進。

圖輯｜珠海橫琴-澳門發展情況：

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叢亮稱，《橫琴方案》緊緊圍繞促進澳門經濟適度多元發展的初心，堅持目標導向和問題導向相結合，立足服務澳門、推動琴澳一體化發展進行謀劃設計。主要內容概括起來為：一條主線、四大定位、三階段目標、四大任務、若干保障措施。

一條主線，即促進澳門經濟適度多元發展，這是推進橫琴各項工作的出發點和落腳點。四大定位，即促進澳門經濟適度多元的新平台、便利澳門居民生活就業的新空間、豐富「一國兩制」實踐的新示範、推動粵港澳大灣區建設的新高地。

三階段目標，即分別對應澳門特別行政區政府2024、2029年兩個任期時間節點，以及全國2035年現代化建設節點，提出了體制機制、產業發展、公共服務水平等方面的發展目標。

四大任務，即發展促進澳門經濟適度多元的新產業、建設便利澳門居民生活就業的新家園、構建與澳門一體化高水平開放的新體系、健全粵澳共商共建共管共享的新體制。

若干保障措施，即全面加強合作區党的領導和黨的建設、強化法治保障、加大賦權力度、建立健全風險管理機制、加強組織實施等。

澳門行政法務司司長張永春。（01直播截圖）

澳門：《橫琴方案》政策含金量高

澳門行政法務司司長張永春發言時表示，澳門政府對《橫琴方案》的出台表示熱烈歡迎，對中央的大力支持表示衷心感謝。

張永春形容《橫琴方案》制度設計新、改革力度大、開放範圍廣、政策含金量高。根據《總體方案》，深度合作區將成為促進澳門經濟適度多元發展的新平台、便利澳門居民生活就業的新空間、豐富「一國兩制」實踐的新示範、推動粵港澳大灣區建設的新高地。

他稱，下一步將重點開展幾方面工作：一是認真學習、準確把握深度合作區建設的政策方向；二是大力宣導，透過多種不同的方式，積極向社會各界介紹方案內容，讓市民瞭解建設深度合作區的重大意義；三是精誠合作，與廣東省發揮各自優勢，共同創造合作共贏的良好局面；四是全力落實各項任務。

圖輯｜深圳前海交易廣場施工現場：

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《前海方案》聚焦「擴區」和「改革開放」

而《前海方案》聚焦「擴區」和「改革開放」兩個重點，部署了三方面的任務。叢亮表示，一是拓展前海合作區發展空間。明確將前海合作區總面積由14.92平方公里擴展至120.56平方公里，並按程序將相關支持政策覆蓋到擴區後的全部區域，為深港合作提供更為廣闊的發展空間。

二是打造全面深化改革創新試驗平台。明確在重大改革任務方面先行先試，提出了推進現代服務業創新發展、加快科技發展體制機制改革創新、打造國際一流營商環境、創新合作區治理模式等多項任務。

三是建設高水平對外開放門戶樞紐。明確建立健全更高層次的開放型經濟新體制，在深化與港澳服務貿易自由化、擴大金融業對外開放、提升法律事務對外開放水平、高水平參與國際合作等方面提出了有力舉措。

下一步，將會同有關方面精心組織實施，做好溝通協調和服務工作，把《橫琴方案》和《前海方案》提出的各項任務落實到位。

國家發展改革委副主任、粵港澳大灣區建設領導小組辦公室副主任叢亮。（香港01直播截圖）

叢亮又表示，前海擴區有兩大方面考慮，其一是令深化開放和改革有更大空間，其二是為香港創造更多機遇，推動香港更好融入國家發展格局。

「特區中的特區」

央視此前曾推出系列片《特區中的特區》，將橫琴稱為「特區中的特區」。此外，前海也被稱為「特區中的特區」，深圳市前海管理局指，前海合作區要積極借鑑國際慣例和成熟運作經驗，充分發揮香港在前海開放中的獨特作用，在粵港合作框架下，形成兩地產業互補、經濟一體和社會共融的發展格局。