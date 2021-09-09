人民日報頭版重申3個沒有變：堅持監管規範和促進發展兩手都要硬

9月8日，《人民日報》頭版刊發一篇署名「本報評論員」的文章《堅持監管規範和促進發展兩手並重、兩手都要硬》。文章提到近期諸多監管舉措多涉及非公有制經濟和民營企業，海內外一些輿論又開始炒作「民營經濟離場論」、「國進民退論」等陳詞濫調。

對於上述問題，文章明確重申3個「沒有變」，包括「非公有制經濟在中國經濟社會發展中的地位和作用沒有變」，「毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展的方針政策沒有變」，以及「致力於為非公有制經濟發展營造良好環境和提供更多機會的方針政策沒有變」。



《人民日報》旗下的微信公眾號俠客島稱，文章提到最近各領域改革動作頻頻，有關部門先是依法查處部分平台企業壟斷和不正當競爭行為，緊接又陸續出台針對平台經濟、教育培訓、信息安全等多個領域的監管舉措，引發海內外輿論場廣泛關注，坊間更是議論紛紛。

因此，該文章明確了一系列監管舉措是從規範市場秩序、構建新發展格局、推動高質量發展的戰略高度出發，促進形成公平競爭的市場環境，更好保護消費者權益的務實行動，是在複雜多變局面下統籌發展和安全、效率和公平、活力和秩序、國內和國際，完善社會主義市場經濟體制的有力舉措。簡易而言，即監管舉措是必要和正當，目的是完善社會主義市場經濟體制。

文章指，有關部門加大反壟斷監管力度，依法查處有關平台企業壟斷和不正當競爭行為。2020年12月，阿里巴巴因違反《反壟斷法》遭處罰。

俠客島稱，有關部門展開的監管舉措，一是要堵漏洞、強弱項，二是要明確規則、劃清底線，設置好「紅綠燈」。文章明確，有關的監管舉措目的是引導督促企業服從黨的領導，服從和服務於經濟社會發展大局，在促進科技進步、繁榮市場經濟、便利人民生活、參與國際競爭中發揮積極作用。

因此，提前把該堵的漏洞堵住、該明確的規則明確，圍繞平台經濟、科技創新、信息安全、民生保障等重點領域建立起完善的監管體系，為構建新發展格局築牢安全底線。加強監管和促進發展，二者並不相悖，加強監管是手段，促進發展是目的，意即文章中的「兩手並重、兩手都要硬」。

俠客島稱，近期諸多監管舉措涉及非公有制經濟和民營企業，社會上開始炒作「民營經濟離場論」、「國進民退論」等輿論，但文章明確重申了3個「沒有變」。改革開放40多年來，民營企業為中國發展作出不可磨滅的貢獻，50%以上的稅收，60%以上的GDP，70%以上的技術創新，80%以上的城鎮勞動就業，90%以上的新增就業和企業數量。

十八大以來，市場主體由2012年的5500萬戶，增長到目前的1.46億戶，增長了近1.7倍。背後是中央出台一系列扶持民營經濟發展的改革舉措，以及為民營企業發展營造良好法治環境和營商環境的努力。包括簡政放權、反壟斷以促進形成公平競爭的市場環境，和在經濟下行壓力和疫情考驗下，從財稅、社保、金融、市場秩序等多方面出台系列幫扶政策等。

海南自由貿易港重點建設項目，海口新海港客運綜合樞紐項目施工現場。（中新社）

此外，文章還重申「對外開放是中國的基本國策，任何時候都不會動搖」。無論是全面實施外商投資法及其實施條例、進一步縮減外商投資准入負面清單，還是穩步擴大金融市場准入、深化服務貿易創新發展試點等，都是中國擴大開放的重要舉措，全世界都有目共睹。

文章指出，規範發展是為了促進健康發展，中國的長期經濟政策方針沒有改變。堅持和完善社會主義基本經濟制度，統籌發展和安全、開放和安全，發展更加成熟的社會主義市場經濟體制，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用，堅持以供給側結構性改革為主線，加快建設現代化經濟體系，推動經濟實現高質量發展，中國經濟巨輪就一定能劈波斬浪、行穩致遠。