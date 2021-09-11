解放軍紅箭10反坦克導彈西北演練　命中數公里外不足40厘米射擊孔

在中美關係緊張，中印邊境問題持續，國際局勢複雜多變之際，解放軍第71集團軍在西北大漠進行紅箭-10導彈實射演練，引發外界關注。



據官方央視軍事9月8日報道稱，近日，解放軍第71集團軍某重型合成旅火力分隊從蘇北平原機動至西北大漠，基於指揮訊息系統全自動射擊演練。

報道稱，士兵操作紅箭-10反坦克導彈武器系統，精準命中數公里外的高度不足40厘米的碉堡射擊孔。

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紅箭-10反坦克導彈，標準型號名稱為AFT-10。由中國兵器工業集團公司在2000年代研製的，是中國解放軍裝備的一種非瞄準線攻擊導彈武器系統，類似歐洲「獨眼巨人」導彈的光纖制導多用途導彈，屬於第三代反坦克導彈。

在2014年8月「和平使命-2014」軍事演習中該型導彈及其發射車首次公開亮相。另曾有報道將武直-10上搭載的AKD-10與紅箭-10混淆，但2010年代以來解放軍規範軍語，除已裝備直升機的紅箭-8外，新研製空對地導彈皆不再稱為紅箭。

據悉，該型導彈配備導引頭和光纖線圈，導彈發射後施放光纖保持與發射車鏈接，導引頭中的圖像通過光纖傳回顯控台，並接收上傳控制指令。而射手通過觀察圖像從多數目標中精確識別出需要摧毀的目標，並控制導彈飛向目標。

此外，彈體中部有較大的十字型彈翼。採用固體火箭助推器和微型渦輪噴氣發動機，已披露的最大有效射程為10公里，可攻擊坦克、裝甲車、低空直升機。

紅箭-10可裝載於履帶底盤發射車，導彈採用八聯裝矩形運輸/發射箱，在2011年11月16日，央視軍事報道畫面顯示，每輛紅箭-10導彈發射車至少配備2個顯控台、2名士兵。

紅箭-10的破甲能力超過1,000毫米及射程可達10公里，一個由9輛發射車組成的紅箭-10反坦克導彈連，可在4分鐘內消滅10公里範圍的60輛至70輛包括M1A2在內的歐美第三代主戰坦克。