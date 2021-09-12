遊戲帳號實名制形同虛設　專家籲完善身份識別杜絕租售現象

內地嚴管未成年人防沉迷相關規範和要求，限制未成年用戶玩網絡遊戲的時間。《央視》上周曾揭發網絡遊戲的實名制形同虛設，帳號租售現象仍然普遍。

有專家指出，遊戲帳號租售屬違法行為，遊戲企業在用戶實名認證的落實過程中， 一定要將人和行為對應，不斷升級技術作認證登錄，防止輕易用他人身份註冊和登錄，杜絕遊戲帳號租售現象，尤其盡到對未成年人保護責任。



電商平台上有不少王者榮耀的帳號出售或供人租借。（微博＠王者榮耀）

報道指，不少家長普遍反映，仍有大量遊戲企業對用戶的註冊登錄要求過於簡單，缺乏生物特徵識別等身份認證措施，讓實名制形同虛設，未成年人更可在網上租用或購買成人帳號，以繞開防沉迷監管。據介紹，遊戲租號價格從1元到幾百元不等，最低1元就可以租一個帳號。有電商平台的店舖涵蓋超過50個不同種類的網絡遊戲，不少熱門遊戲租號的月交易量超過2000筆，月成交總量超過4萬筆。

電商平台將「遊戲帳號交易」服務列入虛擬產品門類，提示用戶在網游虛擬貨品交易時必須年滿18周歲，並提交身份信息以作實名認證，平台將禁止並攔截未成年人網游虛擬貨品交易。報道指，淘寶部分商家未有設置未成年人攔截，用戶仍可買到「租號服務」；京東商城的商家一度以「下單默認已經成年」回覆，只要下單就可在短時間內收到遊戲帳號及密碼，惟現時京東上的遊戲帳號商品均顯示已下架，且搜索「遊戲租號、售號」也無法找到相關信息；拼多多則不需要任何認證，即使買家未成年仍可租售遊戲帳號。

事實上，只要向用戶提供租售遊戲帳號就屬違法行為。《網絡安全法》第24條規定，網絡運營者與用戶簽訂協議或者確認提供服務時，若用戶不提供真實身份信息，網絡運營者就不得為其提供相關服務。10月1日實施的《個人信息保護法》規定，包括遊戲帳號、個人密碼、驗證碼在內的信息都屬於敏感和隱私的個人信息，受法律保護。

中國政法大學傳播法研究中心副主任朱巍表示，無論買賣雙方是否未成年人，租售帳號的商業行為現象本身就屬於違法，因為當中涉及個人信息、網絡行為的實名認證的問題。在所有的遊戲平台、網上平台的網民協議中都有明確規定，絕對不允許用任何方式轉讓租借帳號，因此租售帳號既違反民事法律規定，也違反行政法律規定；若大批量出售帳號，更有機會涉及違反《刑法》中的侵害公民個人信息犯罪。

據介紹，現有的網絡遊戲在實名註冊和登錄時沒有完全落實身份識別，因此完善身份識別成為打擊租售帳號行為的重中之重。公安部第三研究所網絡安全法律研究中心主任黃道麗表示，實名必須落實到「實人」，包括可考慮加入人臉識別，或者使用相類似的生物特徵認證，確保真人與名字是對應，否則只是流於形式。她指出，公安部門想在《網絡安全法》的基礎上，建立一個國家的身份認證的公共服務建設，屆時企業就可免費在公共平台上做認證，亦可從源頭上減少個人身份信息濫採和濫用。