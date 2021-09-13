聲稱未收取酬勞　洋網紅發片讚中國發展反駁外媒負面報道

據西媒觀察，有一群「洋網紅」在YouTube平台上為中國發聲，指西媒製造陰謀論，在人權等極具爭議的議題上對中國做出不公平的指控。



法新社9月12日報道，這些網紅包括來自英國、哥倫比亞等國的教師和商人。他們製作的影片內容包括讚頌中國取得快速發展，以及反駁外國媒體關於中國的負面報道，當中包括新疆維吾爾族人權議題等。

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英國網紅影片博主傑森在自己YouTube帳號發布的系列影片中「連環發問」、金句頻出，「這是輛開往未來的火車麼？」「你敢說未來不在中國嗎？」「這個世界究竟咋啦，都趕不上節奏了」

在參加完「打卡中國——你好，長三角」網絡國際傳播活動後，傑森陸續又在YouTube上發布了一些「打卡」期間錄製的影片，影片中中國人的日常生活、中國的高鐵、中國的城市景象等內容引來了外國網友的迅速圍觀。

而美國人Cyrus Janssen（中文名為王德中）則是一名影片博主，他曾經在中國工作、生活了十年。他曾對中新社表示，自己喜歡跟中國的出租車司機聊天，因為從他們口中，他能了解中國的發展變化。

德國一名美女網紅此前被指是中共的「秘密宣傳員」，更多詳情請點擊圖集：

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一次，一位上海出租車司機告訴王德中，自己小時候窮得沒有鞋子穿，而作為一個普通人，現在他的生活比20年前發生了翻天覆地的改變，也相信下一代會生活得越來越好。

針對越來對多的洋網紅傳播中國故事的現象，專家認為，這些洋網紅是中國在訊息戰中用來對抗負面報道的「武器」。但洋網紅否認和中國官方合作，並稱沒有收取任何酬勞，單純因為熱愛中國而「挺身而出，以消除西方的錯誤觀念。據報道，洋網紅在YouTube上發布的影片數以百計，點擊率數以百萬計。

此前，一名被指立場親中的德國網紅女子在網上發起眾籌募捐，以籌集費用控告德國《世界報》稱她是「中國的秘密宣傳員」。德國之聲中文網7月6日消息指，該名女網紅名為Navina Heyden，中文名是海雯娜，是德國基爾的大學生，今年21歲。

她不時在Twitter發布支持北京立場的推文，比如批評香港的示威者只是西方用以遏制中國崛起的工具，肯定中國的發展成就，批評歐洲媒體發表歧視性的反華報道。

海雯娜稱，她一年多來在Twitter上致力展示一個「真實的中國」，招致「仇視中國者的惡意攻擊」，也引起德國大報的注意。海雯娜說，她與《世界報》記者有過一次視像對話，但在後來見報的文章中，她被描繪成「為中國政府作宣傳的人」，是「對德國社會的威脅」。

海雯娜指責文章從頭到尾充斥着不實內容，並認為這明顯違反德國法律和媒體準則，是「言論打壓的又一例證」。