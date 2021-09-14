內地加強網絡空間行為規範　防範青少年沉迷推進公眾號分級分類等

新華社報道，中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發《關於加強網絡文明建設的意見》，其中提到要加強網絡空間行為規範，包括要健全防範青少年沉迷網絡工作機制。



《意見》指，加強網絡文明建設要大力弘揚社會主義核心價值觀，推動形成適應新時代網絡文明建設要求的思想觀念，實現網上網下文明建設有機融合，為全面建設社會主義現代化國家、實現第二個百年奮鬥目標提供堅強思想保證、強大精神動力、有力輿論支持、良好文化條件。加強網絡文明建設設有多個工作目標，例如「社會主義核心價值觀深入人心」、「網民思想道德素質明顯提高」等。

其中在加強網絡空間文化培育方面，《意見》提出要把社會主義核心價值觀傳播到廣大網民中、傳導到社會各方面，「旗幟鮮明反對歷史虛無主義」。《意見》並指，要加強網絡空間道德建設，舉辦形式多樣的線上線下品牌活動，鼓勵支持互聯網企業和平台完善內部誠信規範與機制。

此外，《意見》提出要加強網絡空間行為規範，有「健全防範青少年沉迷網絡工作機制，依法堅決打擊和制止青少年網絡欺凌，保護青少年在網絡空間的合法權益」、「強化網絡平台責任，加強網站平台社區規則、用戶協議建設，引導網絡平台增強國家安全意識」等。

《意見》又稱，要加強網絡空間生態治理，進一步規範網上內容生產、信息發布和傳播流程，深入推進公眾賬號分級分類管理，構建以中國互聯網聯合辟謠平台為依托的全國網絡辟謠聯動機制。

《意見》最後表明，各地區各部門要充分認識加強網絡文明建設的重要意義，建立領導體制和工作機制，亦要注重發揮網民主體作用，同時加大政策、項目等扶持力度，鼓勵社會力量對網絡文明建設提供財力物力支持。