四川瀘州市6級地震　重慶及成都有強烈震感　最少3死60傷

四川省瀘州市9月16日清晨4時33分發生6級強烈地震，有重慶及成都等地民眾都表示感受到強烈震動。截至9月16日8時30分，地震導致死亡3人，重傷3人，輕傷57人，轉移安置6904人。



9月16日地震發生後的瀘縣街道。（新華社）

根據中國地震台網的數據顯示，地震發生於16日清晨4時33分，震央位於瀘州市瀘縣，震源深度10公里，屬淺層地震。

地震發生後，不少網民在微博上報平安，有當地網民形容，今次震感是自2008年以來最強烈。

至清晨4時55分，瀘州市瀘縣又再發生2.8級地震，根據中國地震台網的數據顯示，震源深度15公里。

據官方瀘州發布 ：瀘州市已啟動一級應急響應。市應急委共調集消防救援隊伍、綜合應急救援隊伍、醫療救護、電力、通信、交通、113地質隊、135地質隊、武警、民兵等搶險救援力量2900多人137車4輛巡邏艇在災區開展救援。省應急指揮中心已調成都、宜賓、自貢、內江等地消防救援力量約160人赴瀘縣救援。截止上午7時，救援隊已營救出24名被困群眾。

目前瀘縣全縣居民房屋倒塌737處、嚴重損壞72間，一般受損7290間，1處車站受損。瀘縣客運站牆體拉裂嚴重。此外，瀘縣8個通訊基站受損，導致500戶個人用戶信號中斷。瀘州高鐵站已停運，高速公路、國省幹線暢通，雲龍機場運行正常。

四川地震台高級工程師張致偉介紹，汶川地震和蘆山地震發生在龍門山斷裂帶，而此次瀘縣地震屬於四川盆地的華鎣山斷裂帶。 由於兩者距離比較遠，且屬於不同的構造，所以關聯性不是很大。