神舟十二號載人飛船與天和核心艙分離　3名航天員駐留90日創紀錄

中國載人航天工程辦公室發布消息稱，9月16日8時56分，神舟十二號載人飛船與太空站天和核心艙成功實施分離。截至目前，神舟十二號航天員乘組已在太空站組合體工作生活了90天，刷新了中國航天員單次飛行任務太空駐留時間的紀錄。



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分離前，航天員乘組在地面科技人員的配合下，完成了太空站組合體狀態設置、實驗數據整理下傳、留軌物資清理轉運等撤離前各項工作。

聶海勝、劉伯明、湯洪波搭乘神舟十二號載人飛船在軌時間已達90天。根據計劃，此次任務時間為3個月，所以預計在9月中下旬左右，他們將會返回地球。稍早前，航天員已開始抓緊時間進行身體鍛鍊為回家作準備。

2021年7月21日，在進行了自行車衝刺間歇鍛鍊、肌維度、環控維護、神經肌肉訓練等活動後，中國航天員湯洪波回到自己的卧室，拍下了這張照片。（微信@中國載人航天工程辦公室）

據悉，飛船返回地面，要由飛船系統、航天員系統和着陸場系統等共同完成，技術較為複雜。此次神舟十二號飛船乘組的航天員是首次從太空站返回地面，載人的返回艙首次在東風着陸場着陸。

中國一般採用「空中搜救航天員，地面處置返回艙」的模式，這樣可以實現「快速定位、快速到達、安全出艙」。因此，着陸場搜救通常包括空中搜索和地面搜索救援回收兩個部分。

空中搜索直升機一般配置7架：指揮機1架，通信機1架，搜救機1架，醫學監督和醫學保障機1架，醫療救護機3架，它們均安裝了「北斗」衛星導航定位系統，動態訊息可實時傳回北京航天飛控中心，主要負責返回艙搜索和航天員救援。

搜索方式在空間上形成重疊的3個層次：一是遠距離搜索發現目標，在返回艙出黑障前，用雷達對返回艙進行跟蹤測量，預報着陸點位置；二是中距離搜索發現目標，在返回艙出黑障後，利用統一S頻段測量設備跟蹤測量返回艙至主傘的開傘點，直升機甚高頻定向儀接收信標訊息並跟蹤返回艙至落點；三是近距離搜索發現目標，以着陸點的預報位置為中心，用直升機定向儀和車載高頻定向儀搜索尋找返回艙。

在直升機搜救航天員的任務完成後，返回艙的處理和運送任務就交由指揮調度車、工程運輸車、航天員運輸車、返回艙吊車和載荷運輸車等特種車輛組成的地面搜索回收車隊，他們負責現場返回艙後續處置和回收，按預定程序進行現場相關處置，將返回艙和有效載荷運至附近火車站，經鐵路轉運北京。