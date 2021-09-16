四川瀘州6級地震釀至少3死60傷　有村民逃生時被磚砸中頭部遇難

據中國地震台網消息，四川省瀘州市瀘縣今日（16日）4時33分，發生6.0級地震，震源深度10千米。

截至8時30分，地震導致至少3人死亡、3重傷、57人輕傷，6904人被轉移安置。據了解，目前已知有2名死者是來自瀘縣福集鎮草壩村。



綜合《澎湃新聞》及「瀘州發布」消息，有草壩村村民指其中一名死者，住在自家對面，是一位60多歲的老翁，他早起煮飯遇到地震，從屋內跑出時圍牆倒塌，被磚塊擊中頭部後當場遇難。

該村民介紹稱，死者家是兩層樓房，事發後很多村民聞聲趕去救人，但是「磚頭打到他的頭，當時人就沒了。」

該村民又說，草壩村合共有800多戶人家、3500多人。據他了解，村里大部分房屋受損，甚至有房屋倒塌。他還稱，村民都冒雨站在屋外，「不敢進屋」。

另據《紅星新聞》報道，地震還導致位於福集鎮的瀘縣龍腦橋博愛醫院，牆體出現裂縫、牆皮脫落。有醫院的工作人員介紹稱，地震發生的時候搖晃很明顯，目前醫院的住院人員已被轉移出來。但期間，一名醫護人員逃生時遇到牆倒塌，腿腳被砸導致軟組織損傷。

地震發生後，四川消防總隊即時派員趕赴震中開展救援，據介紹，瀘縣目前有8個基站受損，導致500戶個人用戶信號中斷。此外，經過偵查，震中部分房屋倒塌，救援人員已經營救出9名被困群眾、疏散123人。

目前，當地救援工作以及震後群眾安置工作，正在進一步進行中。