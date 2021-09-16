史丹福學者：中國20年內爆危機蹈蘇聯覆轍　若攻台美國將開戰

日媒《日本經濟新聞》於當地時間9月15日，專訪英國著名歷史學者、美國史丹福大學高级研究員弗格森弗格森（Niall Ferguson），他表示當全球圍繞華為展開鬥爭時，世界就進入第二個冷戰時期，也斷言「美國衰弱、中國正在興起」是大錯特錯，弗格森預言未來20年內，中國將爆發系統性危機。



弗格森首先指出，2001年的911事件後，美國學者福山（Francis Fukuyama）在後冷戰時期倡導的「歷史終結論」告了一個段落，認為自由市場經濟終將獲勝的「毫無根據的熱情」已然消退，美國為了對抗恐怖主義而驅逐阿富汗、伊拉克的敵對政權，參與其國家建設，但是卻遭遇了肉眼可見的失敗。

弗格森分析到，當前美國有三項赤字，阻礙了其建設帝國的成功。第一項是人力資源短缺，美國人並不想長駐在阿富汗這樣的地方，哪怕只是半年的時間；第二項是「預算赤字」，第三個是「利息赤字」。美國人對恐怖主義感到憤怒，但是這種憤怒在四年左右的時間便迅速消退了。

弗格森接受日本經濟新聞專訪，稱中國會在20年內出現系統性危機。（維基百科公有領域）

弗格森指稱，實際上歷史和冷戰都沒有在1989年結束，因為天安門事件發生後，中國共產黨延續了其政治生命。儘管極端伊斯蘭主義者明顯分散了對其的注意力，但是中國崛起仍是美國心中的一塊大石。

弗格森說，當中國的電信科技巨頭華為，在高速通信的5G領域掌握標準制定權時，他看着一張「接受和拒絕華為產品的國家地圖」時，稱「第二次冷戰已經開始」。中國的知識份子對於這一說法並不感到驚訝，但是多數西方人對於這一觀點抱持否定態度，直至2020年新冠疫情爆發，才開始對習近平領導之下的中國改觀。

弗格森表示，美國前總統特朗普（Donald Trump）是首位將注意力完全集中於中國威脅的美國人，特朗普首次提到「中國是問題所在」，批准了美國人對中國的全面敵視，這對他的選情至關重要，因為美國中部的民眾多年來感到經濟被搞砸，而無論民主黨和共和黨的精英，皆對這一觀點表示認同。特朗普大幅改變對中態度，讓美國人開始意識到他們正處於第二個冷戰時期。

他也指出，第一次冷戰中，朝鮮半島發生了軍事衝突，而第二次冷戰可能會演變成「熱戰」，台灣是概率最高的引爆點，它可能發生在不久後的將來。問題的關鍵在於習近平對於軍事行動上有多大的賭注，與美國直接發生衝突是極其危險的，但他也知道這是中國千載一遇的機會，因為美國在台灣能造成威懾力並不足夠強大可靠，日本、美國、澳洲及印度的四國同盟也才正在起步階段。

而一場大戰的發生通常都是現有的力量無法產生威懾時，發動攻勢的一方產生可以迅速行動的機會，弗格森指出拜登（Joe Biden）政府讓美軍撤出阿富汗，是釋放「美軍不會參戰」的訊號。但弗格森認為，如果2022年中國突然對台發動攻勢，拜登政府最終還是會選擇開戰，中國可能會押注美國不會採取行動而放手一搏，美國可能會放棄在印太地區的領先優勢迅速做出反應，形成一場大戰。

弗格森也認為「美國衰落，中國發展，亞洲世紀會到來」的看法是錯誤的，他指出中國的發展模式跟蘇聯一樣是無法持續的，因為中國的權力集中在極少數人身上，共產黨也沒有法律究責的機制。他還斷言中國建構的經濟模式會崩潰，一切都會腐敗，後果可想而知。他也表示，中國的人口和債務等數據都很不樂觀，因此愈發賴以強力的監視及擴大宣傳來尋求執政正當性。

弗格森總結到，如果美國能夠吸引世界各地的人才移民，它終將會打敗中國，而中國卻只能依靠自己的資源，接下來20年內，中國可能爆發系統性危機，而美國能夠撐住並復甦。