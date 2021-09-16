四川地震｜知名酒廠泄漏逾200噸高濃度白酒　消防員不停灑水稀釋

四川瀘州周四（16日）清晨發生黎克特制6級強烈地震，重慶及成都等地民眾都表示感受到強烈震動。截至中午11時，地震已導致至少3人死亡、3人重傷、85人輕傷。

內地傳媒報道，地震亦使當地一間酒廠發生事故，170餘個儲酒罐破裂，超過200噸白酒泄漏。



+ 1

報道指，瀘州陳年窖酒業有限公司受地震影響，儲酒倉庫170餘個陶瓷罐受損破裂，超過200噸高濃度白酒泄漏，廠區空氣中彌漫著強烈酒精氣味。由於高濃度白酒屬於甲類火災危險品，遇到火星就會發生爆燃。四川消防隨即調集9輛消防車車、55名消防員在現場處置，持續近3個小時不停灑水稀釋，但目前酒精濃度仍在危險數值。

據瀘州瀘縣政府網站上資料，瀘州陳年窖酒業股份有限公司又被稱為「江南正店」，發源於北宋，是中國釀酒歷史上第一間蒸餾白酒企業，優秀的傳統釀造技藝迄今已傳承1000多年。報道提到，涉事倉庫內共有1818個儲酒陶瓷罐，合共裝有1105噸白酒。

另一方面，被譽為中國四大名酒之一的「瀘州老窖」在早上有發出聲明，指公司已立即啟動應急預案，開展全面排查，確認國家級重點文物國寶窖池、純陽洞、醉翁洞、龍泉洞和陶壇庫均未受損，並且公司生產基地設施設備、辦公大樓也未發現受損情況，目前公司生產經營正常。