神舟十二號．直播｜3名航天員順利出艙　躺在椅子上適應地球重力

在中國太空站內工作生活長達90天的神舟十二號航天員乘組3名航天員聶海勝、劉伯明、湯洪波今日（17日）返回地球，返回艙着陸點為酒泉衛星發射中心東風着陸場。《香港01》將全程直播。



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14時21分，聶海勝接受訪問，指相信會有更多航天員刷新「高度」，劉伯明則稱今次的經歷令他終生難忘。

14時16分，3名航天員均已出艙，正躺在椅子上適應地球重力，稍候就會登上飛機轉運返回北京。

13時55分，北京航天飛行控制中心通報，神舟十二號載人航天任務取得圓滿成功，搜救任務到此結束。

13時51分，航天員逐一親自匯報身體狀態良好。

13時46分，確認3名航天員狀態良好

13時45分，返回艙艙門已打開。

13時37分，搜救人員在現場處置，準備開艙。

13時34分，返回艙平安降落東風著陸場預定區域。

13時26分，神舟十二號航天員報告感覺良好。

13時20分，傘艙蓋打開，先後拉出引導傘、減速傘、主傘。2分鐘後，返回艙主降落傘打開。13時24分，返回艙乘傘降落，距離地面6公里左右，返回艙拋防熱大底。

13時15分，返回艙進入「黑障區」。空中搜救回收分隊在5分鐘前已到達預定區域。

中午12時59分，神舟十二號飛船進入慣性滑行階段。13時06分，軌道艙和返回艙分離已完成，即將進行推進艙和返回艙分離。2分鐘後，推進艙和返回艙已分離。推進艙將在穿越大氣層時燒毀，返回艙將以精確計算的再入角度進入地球大氣。

中午12時43分，神舟十二號載人飛船返回艙第一次調姿到位。1分鐘後第二次調姿到位。12時45分，飛船返回制動開機。2分鐘後返回制動結束。12時52分返回艙着陸前進行四次落點預報。

中午12時35分，神舟十二號載人飛船返回艙回收任務的空中、地面搜救人員已全部到達指定區域待命，飛船返回艙即將進入大氣層。

神舟十二號返回地球過程。（動畫演示/央視截圖）

神舟十二號返回地球過程。（動畫演示/央視截圖）

神舟十二號返回地球過程。（動畫演示/央視截圖）

迎接航天員的東風着陸場，至今已開展4次全系統綜合演練、1次大偏差着陸演練，以及30多次跟蹤捕獲、醫監醫保、醫療救護、安全保衛的專項訓練。從發現目標到建立警戒區，從返回艙的姿態調整到吊裝作業，團隊演練不下上百次。

據此前官方發布的消息，神舟十二號最後一項主要任務，是在與天和核心艙分離後，開展與太空站組合體的繞飛和徑向交會試驗。試驗目的是要驗證技術，為未來神舟十三號以徑向交會對接與太空站交會對接做準備。

動畫演示：軌道艙與神舟十二號返回艙分離。（央視截圖）

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