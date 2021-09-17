神舟十二號．直播｜3航天員今日返回地球　將在東風着陸場着陸

在中國太空站內工作生活長達90天的神舟十二號航天員乘組3名航天員聶海勝、劉伯明、湯洪波今日（17日）返回地球，返回艙着陸點為酒泉衛星發射中心東風着陸場。《香港01》將全程直播。



中午12時43分，神舟十二號載人飛船返回艙第一次調姿到位。1分鐘後第二次調姿到位。12時45分，飛船返回制動開機。2分鐘後返回制動結束。12時52分返回艙着陸前進行四次落點預報。

中午12時35分，神舟十二號載人飛船返回艙回收任務的空中、地面搜救人員已全部到達指定區域待命，飛船返回艙即將進入大氣層。

神舟十二號返回地球過程。（動畫演示/央視截圖）

神舟十二號返回地球過程。（動畫演示/央視截圖）

神舟十二號返回地球過程。（動畫演示/央視截圖）

迎接航天員的東風着陸場，至今已開展4次全系統綜合演練、1次大偏差着陸演練，以及30多次跟蹤捕獲、醫監醫保、醫療救護、安全保衛的專項訓練。從發現目標到建立警戒區，從返回艙的姿態調整到吊裝作業，團隊演練不下上百次。

據此前官方發布的消息，神舟十二號最後一項主要任務，是在與天和核心艙分離後，開展與太空站組合體的繞飛和徑向交會試驗。試驗目的是要驗證技術，為未來神舟十三號以徑向交會對接與太空站交會對接做準備。

動畫演示：軌道艙與神舟十二號返回艙分離。（央視截圖）

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