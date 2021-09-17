神舟十二號｜航天員返回地球後需進行隔離？　黃偉芬：與病毒無關

神舟十二號的3名航天員聶海勝、劉伯明、湯洪波，已經在太空站內工作生活了長達90日的時間，並將於今日（17日）返回地球。據《央視》報道，3名航天員在返回地球後將參照三級隔離制度進行隔離。



據《央視》報道，3名航天員在返回地球後將參照三級隔離制度進行隔離。（資料圖片）

對於航天員着陸地球後為何要採取隔離措施，是否與病毒相關？中國載人航天工程航天員系統總設計師黃偉芬表示，並非是害怕航天員在太空中感染了一些病毒，「這些不會的，因為航天員在軌飛行期間，航天器艙內的環境我們控制地還是非常好」，但是由於長期飛行，航天員的免疫力會有所下降，所以出於保護航天員的角度，航天員返回地球後的第一個階段是要參照三級隔離制度進行隔離。「是要避免要採取各種措施，避免不受控的人員和航天員接觸，是採取對航天員的保護措施。」

而至於3名航天員完成了在太空的三個月「吃播」後，回到地球最想吃什麼？黃偉芬說，已經在航天員返回前進行溝通，也已經根據航天員的要求進行準備。

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此外，在進行三個月的太空飛行後，航天員會否適應地球生活、會不會有「太空反應」？黃偉芬介紹指，航天員返回地面之後將分階段實施後恢覆的過程，第一個階段大概三指四個星期，在這個階段要讓航天員保證充分的休息和膳食營養，然後才能適度地活動一些上肢促進體液的再分布，改善心血管調節功能，同時還要進行相關的理療保健和身心調養，「這些心理方面調試和評估也是我們高度重視的一個方面的工作。」

黃偉芬指，長期飛行後航天員的立面耐力會降低，失重環境對人的骨骼肌肉還有心血管系統，都會有一些負性的影響，航天員返回地面了之後要重新適應重力，所以航天員返回後，不能站立、應避免長時間站立。「我們給航天員研制了專門的座椅，在航天員返回地面之後，我們要協助航天員從艙內出來，讓他坐在專門的座椅里頭，我們給他通過這個座椅，把他轉移到相應的，比如我們醫監醫保的直升機上，進行相關的整理和醫學的處置。」