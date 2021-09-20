航天科技｜天舟三號貨運飛船將發射　先一步為航天員運送物資

中國航天最新消息，長征七號遙四運載火箭已完成推進劑加註，計劃於9月20日下午3時發射天舟三號貨運飛船，為計劃將在下個月升空的神州十三號載人飛船3名航天員，先一步運送補給物資，航天員預計會在太空站逗留6個月。同時，中國載人航天工程辦公室正式發布本次飛行任務標識。



天舟三號貨運飛船將執行中國空間站關鍵技術驗證及建造階段的第五次飛行任務。按照任務規劃，天舟三號貨運飛船裝載航天員生活物資、艙外航天服及出艙消耗品、空間站平台物資、部分載荷和推進劑等，與空間站組合體完成交會對接後，轉入組合體飛行段，為空間站在軌建造後續飛行任務奠定基礎。

9月16日，天舟三號貨運飛船與長征七號遙四運載火箭組合體已垂直轉運至發射區。同日，神舟十二號載人飛船與空間站天和核心艙成功實施分離。分離前，航天員乘組在地面科技人員的配合下，完成了空間站組合體狀態設置、實驗數據整理下傳、留軌物資清理轉運等撤離前各項工作。

中國載人航天工程辦公室主任郝淳此前介紹，空間站建造分為空間站關鍵技術驗證和空間站建造兩個階段進行，每個階段各規劃了6次飛行任務，共12次。神舟十二號航天員乘組返回地球後，代表天宮空間站「關鍵技術驗證階段」任務已經行程過半。

郝淳此前表示，29月和10月將分別實施天舟三號貨運飛船和神舟十三號載人飛船的飛行任務。「其中神舟十三號有3名航天員，他們將在軌駐留6個月。今後，6個月的駐留就是航天員乘組在軌的常態。」

據悉，新發射的天舟三號與神舟十三號將分別對接天和一號核心艙後向與徑向兩個對接口，屆時天宮空間站將在短期內形成一個由天和一號核心艙、天舟二號貨運飛船、天舟三號貨運飛船、神舟十三號載人飛船組成的呈T字形構型近50噸級在軌規模的四艙（船）組合體。