天舟三號貨運飛船成功發射　載近6噸物資補給中國太空站

9月20日15時，中國長征七號遙四運載火箭搭載天舟三號貨運飛船，在海南文昌航天發射場發射升空。



據官方央視新聞介紹，天舟三號貨運飛船裝載着將近6噸的補給物資，包括航天員生活物資、艙外航天服及出艙消耗品、空間站平台物資、部分載荷和推進劑等，將與空間站核心艙進行自主快速交會對接，為後續神舟十三號飛行任務做好保障準備。

稍早前，中國載人航天工程辦公室還發布了本次飛行任務標識。此前9月16日，天舟三號貨運飛船與長征七號遙四運載火箭組合體已垂直轉運至發射區。

同在9月16日，神舟十二號載人飛船與空間站天和核心艙成功實施分離。分離前，航天員乘組在地面科技人員的配合下，完成了空間站組合體狀態設置、實驗數據整理下傳、留軌物資清理轉運等撤離前各項工作。

中國載人航天工程辦公室主任郝淳介紹，空間站建造分為空間站關鍵技術驗證和空間站建造兩個階段進行，每個階段各規劃了6次飛行任務，共12次。

再過幾天神舟十二號航天員乘組就將返回地球，這意味着天宮空間站「關鍵技術驗證階段」任務已經行程過半。

郝淳此前還表示，2021年9月和10月將分別實施天舟三號貨運飛船和神舟十三號載人飛船的飛行任務。「其中神舟十三號有3名航天員，他們將在軌駐留6個月。今後，6個月的駐留就是航天員乘組在軌的常態。」

據悉，新發射的天舟三號與神舟十三號將分別對接天和一號核心艙後向與徑向兩個對接口，屆時天宮空間站將在短期內形成一個由天和一號核心艙、天舟二號貨運飛船、天舟三號貨運飛船、神舟十三號載人飛船組成的呈T字形構型近50噸級在軌規模的四艙（船）組合體。