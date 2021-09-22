內地網紅流行扮「佛媛」抄經打坐　官媒：佛門清淨地混進「妖孽」

內地「網紅界」近期掀起「佛媛」熱潮，即「禮佛的名媛」。「佛媛」身穿名牌到寺廟抄經、坐禪、吃素「打卡」，試圖打造「出淤泥不染」的形象。該現象被官方媒體狠批。



內媒《新京報》9月21日報道，隨着「佛媛」風的興起，不少網紅聚集寺廟排隊拍照，把供遊客禮佛、參觀的清淨之所，變成網紅取景「打卡」點，一些知名度較高的寺廟都不同程度被網紅「霸佔」。

中央級大報、中華全國總工會機關報《工人日報》9月21日刊出題為《狐狸尾巴哪是穿了袈裟就能藏得住的》文章，直指佛門清淨地「忽然混進去一群看似與世無爭、實則物慾橫流的名媛，實在是罪過。看着這些佛媛社交發文底下的各種購物網址，不由得令人想到《西遊記》中的妖孽。」

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此外，很多網民也質疑這些「佛媛」是「假佛系真炫富」。所謂「佛媛」其實並不是什麼名媛，而是為了吸引流量的女網紅。她們會打扮光鮮、手挽名牌前住各地寺廟或佛堂參拜，有些更會穿上與旗袍或漢服相似的仙氣長裙，甚至請美甲師將佛經抄在指甲上，讓自己看起來格外清新脱俗。

為吸引眼球，有的網紅甚至給耳垂打了玻尿酸，讓耳朵飽滿起來，更接近「佛相」。還有拿着Dior手袋的「佛媛」，敞開僧服，露出裏面豔麗的碎花長裙。

據了解，想成為「佛媛」需要四大條件。第一是纖瘦身形；第二，需要有一把長、直、黑的頭髮，不可染髮否則是「褻瀆」佛祖；第三，要化一個淡雅而精緻的妝容；第四，雖然衣着需以素色為主，但就要戴上珍珠、翡翠等名貴首飾來顯示對佛祖的虔誠。

而這些「佛媛」的目的一是想增加流量，二是通過這種方式「帶貨」。例如，抖音粉絲達36萬的網紅「chanchan」，其頁面充斥佛媛畫風，惟她在抖音帳號下留下的微信號被網民發現會通過朋友圈帶貨，貨源聲稱來自浙江杭州四季青批發市場和淘寶。

另一佛媛「芋不想乖」也被發現開了同名淘寶店，售賣的正是屬佛媛標配之一的旗袍，她還會在微信售賣串珠、手鍊、平安鎖等，惟有網民發現，其標價上百元的平安鎖，在淘寶等平台上只用50元甚至20元人民幣就能買到同款。