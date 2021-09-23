港識深事｜寶安3歲女炎夏下困車內近3小時亡　傳父母事前在打麻雀

深圳寶安福永塘尾村周一（21日）發生一宗悲劇，一名3歲女童被困車上近3小時後才被人發現送醫，可惜最終未能搶救成功，撒手人寰，在中秋當日與父母天人永隔。目前警方尚在調查具體情況及原因。



知情人譚先生（化名）周二（22日）向《南方都市報》表示，前一天下午，該名女童被困在一輛沒有開冷氣或窗的紅色私家車上，近3小時後才被人發現。事發地福海街道的工作人員亦證實該起事故，形容事件屬悲劇。

據了解，女童當時喝完了3瓶礦泉水，亦沒等來父母救援。家屬則情緒十分悲傷，網上有片段顯示，孩子母親守在醫院急診科門口幾乎崩潰，不停哀求醫生救救孩子。涉事寶安區沙井人民醫院的知情人士透露，孩子送到醫院時已經沒有生命體徵，但是基於人道主義，院方還是做了搶救，「孩子很小，才3歲半」。

對於女童出事原因，有傳孩子父母當日被親戚邀請開車出門吃飯，回家後，父母即到旁邊的麻雀館打牌，惟睡着的孩子竟在30多度的氣溫下被遺留在車上。目前警方已介入，具體情況及原因尚在調查中。

至於涉事的私家車周二仍停放在出租屋門前，現場被拉起了警戒線。一名商戶表示，事發時，太陽正好斜曬到停車位置。下午5時許，一家人回來，始發現孩子在車中。他又稱，孩子還未開始上學，生前還常常到其店中玩耍。