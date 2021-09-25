孟晚舟回國｜承認作假陳述但未認罪　獲釋後歎困難越大，成長越大

華為高管孟晚舟在被加拿大關押近三年後終於獲釋。最新消息指，孟晚舟已登上包機返回中國。



9月24日，加拿大法院簽署了孟晚舟的釋放令，取消保釋條件，在近三年的居家監禁後，孟晚舟終於獲准返回中國。

此前，美國司法部9月24日稱，已與孟晚舟達成暫緩起訴協議。暫緩起訴協議將有效到明年12月1日，釋放孟晚舟的條件是她同意對案件進行「事實陳述」。

據路透社報道，在加拿大温哥華通過視頻方式出席美國紐約聯邦法院的聆訊時，孟晚舟並未認罪，但作為協議的一部分，她承認提供了「明知虛假的陳述」。

美國司法部還表示將撤回將孟晚舟從加拿大引渡到美國的要求。

孟晚舟在被加拿大關押近三年後9月25日獲釋。圖為孟晚舟獲釋後在庭外發表簡短演說。（微博@萬象之晝夜觀察）

孟晚舟在獲釋後還發表了簡短演說：「過去三年中，我的生活天翻地覆，」 「作為一位母親，一位妻子，這對我來說是個破壞性的時期……但我相信每片烏雲都有一線希望。這真的是我生命中的一次寶貴經歷。我永遠不會忘記從世界各地的人們那裏收到的美好祝願。」「困難越大，成長就越大。」

孟晚舟事件始於2018年12月1日，加拿大警方應美國政府司法互助的要求，逮捕了在温哥華轉機的中國華為公司副董事長兼首席財務官孟晚舟。美國方面認為華為涉嫌違反美國出口管制，向伊朗出售「敏感科技」，並「以假賬資料掩護」，而華為公司及孟晚舟均否認這一指控。之後三年孟晚舟案曾多次開庭，但案件仍未有定論。