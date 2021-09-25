孟晚舟回國．直播｜抵達後將發表簡短感言　政府官員華為同事出席

華為副董事長孟晚舟當地時間周五（24日）結束在加拿大溫哥華近三年的軟禁生活後，當天即乘搭坐中國國航的政府包機，北京時間周六（25日）晚上飛抵深圳寶安機場。《香港01》直播機場現場情況。



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21時44分：孟晚舟包機已進入深圳空域。

21時06分：深圳機場控制塔資料顯示，孟晚舟包機已在湖南省上空，預料會在21時49分左右抵達深圳。

20時45分，央視記者稱，孟晚舟抵達後會有迎接儀式，她亦會現場發表簡短感言。迎接儀式的出席者包括有深圳市及外交部等政府官員，以及孟晚舟在華為公司的同事等。

20時15分，深圳機場T3航站樓國際到達大廳已聚集大量媒體記者，以及自發前來歡迎孟晚舟的民眾。據介紹，今晚機場只有孟晚舟的包機降落。

19時49分，深圳最高建築物「平安金融中心」等紛紛在外牆亮燈，展示「歡迎孟晚舟回家！」字句。

19時45分，由於新冠疫情影響，孟晚舟抵達深圳後將要執行「14+7」的入境隔離政策，即集中隔離14天，以及7天不限制外出的小區管理。

19時20分，外交部發言人華春瑩應詢表示，中方在孟晚舟事件上立場是一貫的、明確的，「事實早已充分證明，這是一起針對中國公民的政治迫害事件，目的是打壓中國的高技術企業。對孟晚舟女士所謂『欺詐』的指控純屬捏造。就連被美方指為『受害者』的匯豐銀行也出具了足以證明孟女士清白的文件。美國、加拿大所作所為是典型的任意拘押。」

北京時間9月25日19時01分，央視新聞報道，搭載孟晚舟一行的中國政府包機已進入中國空域。

當時地間9月24日16時29分，中國國際航空臨時CA552航班起飛。深圳寶安機場航班航班資料顯示，航班預定會在北京時間9月25日晚上21時50分抵達。

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據此前報道，從航班追蹤網站上可見，孟晚舟的包機採用極地航線，飛進北極後再往俄羅斯，繞開美國領空，不使用阿拉斯加和北太平洋航線。孟晚舟在包機飛越北極上空時感嘆，闊別3年的祖國已在天涯咫尺，沒有強大的祖國，就沒有自己今天的自由，「回家的路，雖曲折起伏，卻是世間最暖的歸途。」