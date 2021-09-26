網傳廣西高校領導與妙齡女當眾親吻照片　校方否認為領導本人

日前，廣西民族師範學院一名領導疑似與妙齡女子在公開場合親吻的照片在網絡流傳，引發社會輿論關注。對此，該校進行了回應。



綜合網絡9月24日消息，兩張關於一名男子與妙齡女子在音樂節上擁抱親吻的圖片在網絡流傳後，有網友通過一個平台的人臉搜索匹配功能，識別出這名男子疑為廣西民族師範學院數理與電子訊息工程學院黨委書記馮永君，並將兩者圖片進行比對，加以傳播。

公開資料顯示，馮永君現任廣西民族師範學院數理與電子訊息工程學院黨委書記，曾擔任該校馬克思主義學院院長。

9月25日，廣西民族師範學校發布聲明稱，校方同馮永君談話了解情況並初步核實，認為網傳圖片中男女親密合照的男性不是馮永君本人。此外馮永君已於9月24日下午向公安機關報案，校方將配合公安機關開展後續調查工作，主動回應社會關切。

9月24日，馮永君表示，網傳照片裏的人不是他。近兩年來，他一直和妻子在學校內，日常忙碌着備課和寫論文，並沒有去網傳照片裏的場所，出入學校公共場所也有師生監督。

馮永君表示，「我可以用我的人格保證，這不是我的事情。因為我們的相貌相似，網友就將我的圖片發在網上。我現在正在學校附近的派出所報案，希望警方調查，追究惡搞者的責任，還我名譽的清白。」