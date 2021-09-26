海航首席執行官譚向東涉違法犯罪被拘　美媒揭其為美國公民

因涉嫌違法犯罪，中國海航集團董事長陳峰、首席執行官譚向東已被依法採取強制措施。最新消息稱，譚向東是美國公民，引發關注。



9月24日，海航集團發布公告稱，陳峰及譚向東因涉嫌違法犯罪，被依法採取強制措施。海航集團稱，海航集團及其成員企業運轉穩定有序，破產重整工作依法順利推進，生產經營不受任何影響。

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令人關注的是，美媒彭博新聞9月25日發文稱，根據2017年3月15日提交美國證券交易委員會文件中，譚向東被列為美國公民。《紐約時報》也曾報道稱，譚向東於2019年向香港監管機構提交的另一份文件顯示，譚向東持有美國護照。

不過，針對上述消息，美國駐北京大使館還未對此事置評。

由於無法清償到期債務，早在今年1月29日，海航集團官網和官微以及相關上市公司齊發公告，宣告海航集團走向破產重整的「重生」之路。

9月18日，中國官方整頓海航集團結果出爐，重整後海航將被拆分為四個獨立板塊，創始人陳峰股權被清零。

值得一提的是，海航集團兩萬多名員工此前曾集體上書中紀委舉報董事長陳峰。海航員工列出多項罪名，包括暗箱操作私自兑付集資款、貪心妄想把海航變為家族企業、利用職權拉幫結派中飽私囊等。

自2017年末爆發流動性風險以來，海航集團備受外界關注。2018年7月3日，海航集團聯合創始人、時任董事長王健，在法國考察時意外跌落導致重傷，經搶救無效死亡。王健去世後，已經退居二線的陳峰重新出山，接任海航董事長。