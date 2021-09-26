珠海航展｜殲-20進行飛行訓練　首配備國產發動機亮相

中國最新一屆珠海航展將於9月28日至10月3日在廣東珠海舉行。9月25日，參加航展的中國空軍殲-20隱形戰機進行適應性飛行訓練，引來大批攝影愛好者圍觀，也披露該機諸多改進細節。



據央視軍事報道，空軍裝備的殲-20於25日在珠海上空進行飛行訓練。殲-20在現場進行小半徑轉彎、加力爬升等動作。這引得一眾攝影愛好者圍觀。

從現場影片及後續的高清照片顯示，相較以往，今次殲-20最大的變化在於安裝了兩台尾噴口擁有鋸齒設計的國產新型發動機——被認為是「太行」發動機的最新改版渦扇-10C。

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殲-20原配搭俄製AL-31F發動機，雖然殲-20搭配渦扇-10C試飛早在2017年就被發現，但這次是首度亮相，表明中國的隱形戰機至少目前擺脱他國掣肘。不過，殲-20的目標發動機渦扇-15至今仍沒有下文。

渦扇-10C尾噴口採用鋸齒設計，被指可以有效減少戰機的各種信號特徵：鋸齒狀增大尾部熱流與冷空氣接觸面，加快混合降温的速度，減少紅外輻射信號；鋸齒的斜角還能向多個方向反射雷達信號，降低尾部機身的雷達散射截面（RCS）。

此外，從攝影愛好者發布的高清照片可以看出，殲-20的腹部彈倉密封條由過去的純黑色，變得不明顯了。

殲-20腹部掛載的用於雷達追蹤的龍勃透鏡形狀也出現變化，體積較以往的減小，而且疑似可以收放，這就意味着該機可以在方便時在隱形/非隱形構型之間切換。