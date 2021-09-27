華為孟晚舟回國獲盛大歡迎　275公克電子腳鐐戴近3年呈暗紅色瘀傷

華為前財務長孟晚舟24日獲釋，卸下了配戴近三年的電子腳鐐，眼尖的外媒發現，孟晚舟雖已卸下電子腳鐐，但疑因長期配戴，左腳踝處留下了一道暗紅色的瘀傷。



孟晚舟2018年12月在溫哥華機場被加拿大警方逮捕，近兩周才獲准保釋，並開始配戴電子腳鐐接受監控。此後的兩年多來，孟晚舟多次出庭，左腳踝上都配戴著電子腳鐐。

根據外媒報導，孟晚舟必須24小時配戴電子腳鐐，她所配戴的腳鐐由加拿大電子監控技術廠商SafeTracks GPS所製造，重量約274.9公克，充滿一次電可使用50至56小時，並擁有防水功能，即使洗澡也不用拆下。

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孟晚舟24日獲釋之後，不久就有警方人員協助拆下電子腳鐐，眼尖的外媒發現，雖然腳鐐已經拆下，但疑似因為長期配戴，孟晚舟的左腳踝留下了一道暗紅色的瘀傷。

孟晚舟獲釋之後很快搭上返回中國大陸的包機，於25日晚間抵達深圳寶安機場，她並在下機後發表了感言。

她說，感謝偉大的祖國和人民，感謝黨和政府的關懷，作為一名「普通的中國公民」，遭遇這樣的困境，滯留異國他鄉3年，無時不刻不敢受到黨、祖國、人民的關愛與溫暖，「習主席關心我們每一個公民的安危，同樣，也把我的事情掛在心上，讓我深受感動」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】