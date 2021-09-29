珠海航展．直播｜殲-20裝備國產發動機　中國航天飛鴻無人機亮相

9月28日，第十三屆中國航空航天博覽會開幕。據介紹，今年展館數量從上屆的8個增至11個，室內展覽面積達10萬平方米，室外展覽面積36萬平方米，參展飛機超過100架。

今日（29日），珠海航展有多場戰機飛行表演，包括殲-20、教-10等，中國航天科技集團有限公司將攜「飛鴻」系列產品亮相珠海航展。



國產新一代隱身戰鬥機殲-20、大型運輸機運-20、戰術通用直升機直-20齊聚航展，是三大明星戰機在珠海的首次集合。其中，殲-20是航空工業自主研製的中遠程、重型第四代隱身戰鬥機，具有優異的中遠程製空作戰能力和良好的對地、對海精確打擊能力，綜合作戰效能較第三代戰鬥機擁有質的飛躍。

昨日（28日），中國空軍與中國航空工業舉行中國航展首場發布會，中國空軍新聞發言人申進科表示，殲-20戰機用上國產發動機。

此外，首次亮相中國航展的無偵-7高空無人偵察機，與攻擊-11、翼龍-2、翼龍-10察打型、翼龍-10電偵型雙發等無人機及多型號直升機同台展示。據介紹，無偵-7是中國自行研製生產的高空無人偵察機，主要執行邊境偵察、領航巡邏等任務，殲-16D是以殲-16為平台自主研製的新型電子戰飛機。