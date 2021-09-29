珠海航展｜殲-20總設計師談轟-20：軍迷想到的最後都能成為現實

9月28日，第十三屆中國航展在珠海正式啟幕。換裝國產發動機的殲-20備受關注，總設計師楊偉更透露，20系列不止三型。



據央視軍事報道，在28日飛行表演中，兩架殲-20編隊通場，垂直機動、水平機動、半扣、大坡度盤旋、垂直多次滾轉，短短2分鐘的出場，完成多個戰術動作。

殲-20總師楊偉接受採訪表示，「武器裝備是研製一代、生產一代、預研一代，目前已在研製更好的裝備。不會躺在殲-20上吃老本，自己和團隊將把大家對殲-20的關心當作動力，努力推進研製新型戰機。」

楊偉還透露，所謂「20時代」既是殲-20、運-20、直-20，也是航空工業展台上這一次重點展示的機型，「我覺得『20』是一個標誌，實際上，不止這三型，『20時代』還包括這一次我們殲-16的改進型，殲-10的改進型，還有我們一系列的無人機，我覺得都可以把他們作為我們『20時代』的一個系列。」

楊偉表示，「20時代」的到來對於解放軍裝備，以及中國航空工業的發展都有促進的作用，邁上了一個新的台階，「『20時代』的到來，使得我們自主研發武器裝備的信心得到了提升，以前我們有許多仿製和改型戰機，而現在都是全新自主研發的飛機，我們可以根據國家實際的需要，用自己的科技能力研發這些飛機。」

近年來，轟-20受到外界輿論的關注與熱議，這是繼殲-20後最受期待的一款軍機。在現場，有人提問道，「20體系裏還有一個大家非常期待的，會不會很快就變成現實？」楊偉對此表示，「軍迷想到的事情，到最後都能成為現實，最後看吧！」

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此外，被問及殲-20未來是否會衍生出雙座機機型時，楊偉回應說，「現在有雙座機嗎？假定有的話，殲-20雙座機一定不是教練機，一定是為了裝備提升而研製的。」

殲-20是中國航空工業自主研製的中遠程、重型第五代隱身戰鬥機，具有優異的中遠程制空作戰能力和良好的對地、對海精確打擊能力。

殲-20換裝國產發動機（請點擊瀏覽大圖）：

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據殲-20飛行展示指揮員李吉寬透露，此次珠海航展上，也是殲-20飛機換裝國產發動機後首次對外公開展示。

他稱，飛行表演中，多個動作充分展現了殲-20優秀的低空高速、小半徑轉彎以及大迎角飛行能力。