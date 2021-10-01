中印衝突︱印軍部署美製M777榴彈炮團　料在對華邊境續添置火炮

中印邊境問題持續發生對峙，最新消息，印度向中國邊境部署了3個美式炮兵團。對此，中國外交部進行了回應。



9月29日，外交部發言人華春瑩在例行記者會上回應稱，印度方面長期推行「前進政策」、非法越線蠶食中國領土，這是中印邊境局勢緊張的根源。中方反對在邊境爭議地區開展以軍事爭控為目的的軍備競賽，始終堅定維護國家領土主權和安全，同時也致力於維護中印邊境地區的和平穩定。

據《印度快報》9月28日報道，印度陸軍正在向拉達克（Ladakh）東部與中國的實際控制線（LAC）部署最先進的火炮系統，印度武裝部隊炮兵司令查拉宣佈了這一消息。

解放軍在加勒萬河谷最新執勤畫面（請點擊瀏覽大圖）：

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按照查拉說法，這裏指的是M-777超輕型榴彈炮，印度從美國購買了145門，斥資約7.5億美元，目前已經收到了其中的一半。這些榴彈炮將裝備給七個團，其中三個已經在與中國的邊界沿線作戰，目前正在組建第四個團。

此外，印度軍隊目前還在探索在東拉達克擴大使用專為沙漠和山區作戰設計的K-9「金剛」155毫米自行榴彈炮的可能性。

在這之前，外交部發言人趙立堅9月24日談及中印邊境問題時表示，希望印度方面嚴格遵守兩國已簽署的有關協定協議。

趙立堅稱，多年來，中印兩國簽署的關於維護中印邊境實控線地區和平與安寧的系列協定協議，為維護中印邊境局勢穩定發揮了重要作用。2020年發生的加勒萬河谷（Galwan Valley）事件，是由於印方違反兩國已簽署的協定協議，非法越線蠶食中國領土。希望印方嚴格遵守兩國已經簽署的有關協定協議，以實際行動維護中印邊境地區的和平與穩定。