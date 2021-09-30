10.1國慶｜百名在京港青繪十幅畫作　記錄祖國與香港百年歷程

十一國慶將至，一群在京港青日前以「百人繪畫」形式，創作十幅畫作，並以影片記錄創作過程，為國家獻上祝福。



來自清華大學的美術博士王琦是此次作畫的負責人，她希望為每幅畫作賦予深刻的含義，例如她親自創作的第二幅畫《東江縱隊》，描寫的是1931至1941年。畫中的人物群像源自惠州東江縱隊紀念館「永志向前」雕塑形象，背景地圖為抗日戰爭最嚴峻時期的淪陷圖，小紅點則表示香港方位。長城的符號契合「國歌」，畫面寓意歌詞中「把我們的血肉組成我們新的長城」，彰顯全民一心，同仇敵愾的激昂抗日鬥志。

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拍攝百人繪畫影片的導演，則是來自中國傳媒大學的研究生劉卓嵐，她認為，國慶獻禮之港生百人繪畫影片，初心是慶祝中華人民共和國建國72周年暨中國共產黨建黨100周年，同時向優秀歷史題材電視劇《覺醒年代》致敬。

影片段落分為三個部分，由彈琴至第四幅畫的長鏡頭展示結束為第一部分，寓意香港新青年覺醒前夕；第五幅畫至第十幅畫的百人繪畫階段為第二部分，寓意一眾香港新青年在覺醒中；影片中，港青代表張敬遊的回眸瞬間至影片結束，是為描寫「一眾香港新青年覺醒後向祖國致敬」的階段。

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影片記錄了百人繪畫的過程，十幅畫以建黨百年為基底，每一幅畫代表中共的十年，串聯起來便組成了中共的百年歷程，展示這段期間中國的蓬勃發展。每幅畫都有香港元素，體現的是祖國和香港一體同心，共同邁步向更美好的未來。

主創團隊表示，希望以這次行動來展現祖國和香港血溶于水的關係，來作為香港融入祖國發展的表率，以及向世界展示中華民族的團結富強。「希望這十幅畫能夠作為香港青年與祖國的『信物』，共同見證中國未來的發展與強大，萬千香港青年將會融入國家的發展大潮當中，一同將未來開拓」。