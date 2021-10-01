北京國務院國慶招待會　總理李克強重申貫徹一國兩制港人治港

中華人民共和國成立72周年前夕，北京國務院周四（30日）晚在北京人民大會堂舉行國慶招待會，國家主席習近平為首的黨和國家領導人出席。總理李克強致辭時表示，會繼續全面準確貫徹一國兩制、港人治港，維護國家主權、安全、發展利益。



國家領導人出席國務院國慶招待會（新華社）

北京央視報道，9月30日晚，國務院在人民大會堂舉行國慶招待會，習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山等黨和國家領導人與近500位中外人士歡聚一堂。

國務院總理李克强致辭時指，今年是「十四五」開局之年，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，全國上下統籌疫情防控和經濟社會發展，有力應對複雜嚴峻國際環境和疫情、洪澇災害等多重挑戰，不斷深化改革開放增強發展動力，有效實施巨集觀政策助企紓困，積極推動創業創新壯大新動能，中國經濟持續恢復發展，體育健兒在奧運會、殘奧會和全運會上勇創佳績，人民生活不斷改善，各項事業取得新進步、展現新氣象。

李克強說將繼續全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，維護國家主權、安全、發展利益，促進香港、澳門與祖國內地同發展共進步，推動民生不斷改善，保持長期繁榮穩定。堅持貫徹對台工作大政方針，堅持一個中國原則和「九二共識」，以兩岸同胞福祉為依歸，推進兩岸關系和平發展和祖國統一，堅決反對和遏制任何「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，共創民族復興美好未來。