10.1國慶｜《長津湖》票房破4億創紀錄　國慶檔總票房或直逼50億

耗資13億元（人民幣．下同）、中國史上最高投資電影《長津湖》從預售以來已經大賣，領跑國慶檔（9月30日至10月7日）電影。據貓眼專業版實時數據，截至今日（1日）下午2時23分，今年國慶檔總票房（含預售）已突破5億元，其中《長津湖》累計票房已達到4.3億。



《長津湖》由陳凱歌及香港導演徐克、林超賢擔任監製及導演，由「戰狼」吳京、易烊千璽領銜主演，片中以抗美援朝戰爭中「長津湖戰役」為背景，講述71年前中國人民志願軍第9兵團，在戰場與敵軍的決戰。《長津湖》作為博納影業「中國勝利三部曲」之一，製作和投資規模、拍攝時間跨度等多方面都創下中國影史之最。據指投資金額達13億，拍攝用時近200天，前期人員達7000人，片尾字幕滾動達7分鐘，並涉及超過1.2萬名劇組工作人員。

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此前，為了配合各級部門做好防疫工作，原定七夕前兩天上映的《長津湖》宣布延期上映，不過國慶檔正式開鑼後，預售已經大賣的該片不負眾望，上映兩天，累計票房已達到4.3億元，打破中國影史國慶檔影片戰爭片單日票房紀錄、中國影史國慶檔影片首映日場次紀錄等7項影史紀錄，遙遙領先。

與此同時，至下午2時44分，《長津湖》單日票房超過2.31億元，亦超過了《八佰》 單日最高票房成績，成中國影史歷史題材電影單日票房冠軍。在最新的豆瓣電影評分中，該片亦收穫了7.6的高分。至於另一部主旋律大片《我和我的父輩》則累計票房1.9億元，兩部電影佔據逾90%的票房。

《我和我的父輩》國慶檔表現緊隨《長津湖》。（微博）

據燈塔專業版數據，今年以來，內地電影票房（含預售）已突破350億元，約為2019年全年641億元的一半，而剛過去不久的中秋檔票房收入僅得4.99億元，創近4年新低。不過中金公司預測，今年國慶檔票房有望達到41至49億元大關，數字已恢復到2019年同期水平。

華泰證券則指出，近年國慶檔影市總體上體現出兩個趨勢，一是觀眾對口碑的重視在持續加強；二是主旋律電影開始嶄露頭角，愈發成為國慶檔的重要組成部分和觀眾的第一選擇，兩大趨勢在今年國慶檔大概率將延續。