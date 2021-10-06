自稱前公安接受CNN專訪　指中國對維吾爾人採「系統性酷刑」

西方一直指控中國侵犯新疆維吾爾族人權，令議題備受關注。日前，美國有線電視新聞網（CNN）發布了一篇專訪，受訪者為一名流亡歐洲的江姓（Jiang，音譯）前中國公安，其聲稱中方確對維吾爾人採取「系統性酷刑」，令許多人被屈打成招，行刑手段包括「老虎凳」、電擊生殖器等，而其說法亦與另兩名受訪維吾爾人的證詞脗合。



據江男稱，2014年，中國政府啟動「嚴厲打擊分離主義」行動後，維吾爾人凡戴面紗、蓄鬍或生育太多，皆有機會被送往監獄或拘留中心。隔年，中央計劃在各省招募15萬名公安助理參與「援疆計劃」，當時江的上司要求他報名，並指分離主義勢力意圖分裂祖國，「我們必須把他們全部殺掉」。擔任公安已10年的江男正期待升遷，加上該職位開出兩倍薪水並其他福利等，遂決定接受，其後在行動高峰期約被徵召3至4次前往新疆參與任務。

江男聲稱是前公安並接受CNN專訪。 （CNN截圖）

江稱，在新疆執行常規夜間任務時，每名公安都會獲發一份名單抓人，有時還會規定必須達成官方設定的拘捕人數，「一切均經過預先計劃」。之後，公安會持械挨家逐戶搜查，下載維吾爾人電腦和手機的資料，期間若有人拒捕則會警告要槍斃對方，甚至他們會假借居民委員會的名義召集民眾然後一網打盡。

而審訊期間，江稱他們不論男女，甚至14歲的少年都會遭到暴力對待，被打得身上布滿瘀青紅腫，最後跪地求饒。此外，逼供手段還包括把人銬在「老虎凳」、吊在天花板，以及採取水刑、性暴力手段等，甚至有同僚會在尖銳的棒子兩端綁上電線然後電擊囚犯的生殖器，命令其他囚犯強暴新的男性囚犯也是常見手段。這些囚犯遭控犯下恐怖活動罪，惟江表示，他參與逮捕的數百名囚犯中根本無人犯罪，皆是普通人，至於酷刑會直到囚犯認罪後才會停止。

據指，那段時期為「戰鬥時期」，很多公安都知道，一年內就有90萬維吾爾人及其他少數族裔人士被拘，若違抗命令，公安自身也會被捕。江坦言，審訊期間他不得不扮演「黑臉」角色，但他也會避免使用最殘忍的手段。而他的同事中，有些人只是單純把這視為工作內容，但也有人是心理變態。

就江男所說內容的真偽，CNN表示無法獨立確認，而為證明自己所言屬實，江男向CNN出示了自己的公安制服、證件以及相關文件、照片、影片等，但為了保護在國內的家人，他要求匿名，又指他知道自己不可能再回到中國，否則會被打個半死、被逮捕，還會面臨一系列罪名。他又聲稱稱，早在赴疆工作前，他已對當局的貪腐問題感到失望，及後他決定站在人民的一方，離開中國揭露一切。

至於中國外交部目前尚未就CNN的報道回應，惟當局此前表示，涉疆問題是中國的內部事務，不容任何外部勢力幹涉，又指新疆種族滅絕之說，完全是少數反華勢力炮製的徹頭徹尾的世紀謊言。