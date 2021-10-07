無病卻要挨刀子？陝西少女被迫接受「假手術」　更遭醫院誘導借款

無病卻被推上手術台？陝西省安康市一名未成年少女日前到安康興安醫院諮詢時，竟在無病且事前渾然不知的情況下，被醫生施以一場「虛假手術」，術中無辜挨刀子之餘，還被要求籌錢，幸而借錢期間同學發現有異，這荒誕一幕才得以終止。目前，當局已成立有關問題調查處置工作組，並進駐該院展開調查處置工作。



據網民周三（6日）爆料指，學生家長許女士反映稱，孩子路某甲此前放假在家期間，玩手機彈出了安康興安醫院的醫生諮詢窗口，由於身體剛好有點不舒服，她便點開諮詢一下，惟對方並沒有回答問題，只是不斷要求她到院諮詢。

到院後，一名醫生開了兩個檢查單，之後再示意護士將她帶到手術室繼續檢查。路某甲當時認為只是例行檢查，詎料醫生卻直接給她做手術，更中途停下來讓她在手術同意書和費用單上簽名。

事件經網民爆料曝光。（微博）

覺得情況不對的路某甲要求聯繫家長，惟醫生制止，也不讓她下手術台，並稱手術血流不止，嚴重且有生命危險，讓她趕快交錢。在悉數交出身上1200多元人民幣後，醫生表示不夠，讓她趕緊致電同學借錢。聯繫幾個同學仍未成功借到後，醫生又讓她通過「花唄」借款，並要求其簽署欠款單，稱手術完結後再設法補齊。

幸好，在發現借款數額較大、語氣惶恐焦躁後，同學認為路某甲遭到綁架，遂通知了其家長，最終後者趕到手術室後，手術才草草結束。

家長立即質問醫生一系列問題，如為什麼為未成年的孩子做這麼大的手術時卻未有通知家長、為什麼不讓孩子打電話給家長、手術同意書為什麼不在手術前簽訂等等。當看完檢查報告單後，家長更是怒髮衝冠，因上面顯示沒有贅生物（俗稱息肉），故手術同意書上稱要摘除的所謂息肉根本就不存在，孩子的宮頸無辜地挨了刀子。

而且，翌日家長帶孩子到安康市中醫院重新檢查，亦進一步證實安康興安醫院檢查報告單上的症狀根本純屬無中生有。然而，面對家屬的投訴，林姓院長回應時僅稱對醫生手術存在的不規範問題，「該罰款的罰款，該開除就開除」，全然隻字不提醫院的管理問題和院方的責任。

對此，中共漢濱區委宣傳部發通報稱，區委、區政府高度重視事件並立即召開專題會議，迅速成立安康興安醫院有關問題調查處置工作組，下設四個工作小組。目前工作組已進駐該院，調查處置進展情況將及時通報。