長津湖｜稱「冰雕連」作「沙雕連」　內地媒體人遭官媒發聲譴責

周三（6日），以「抗美援朝」為題材的電影《長津湖》在內地熱映之際，財經媒體人羅昌平卻日在其微博上，將志願軍「冰雕連」稱為「沙雕連」，因而陷入爭議。



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羅昌平此舉迅速引發網絡輿論的關注，《解放軍報》旗下媒體「鈞正平」當日發文回應，稱辱罵「冰雕連」良心何在。其稱：「長津湖戰役中，有3支連隊在極度嚴寒中，堅守着志願軍戰士的榮耀和使命，慷慨奉獻了自己的生命，除2人生還外，全員化作了晶瑩的冰雕，聳立在自己的陣地上。人民稱之為『冰雕連』，是對他們為國而戰的尊敬緬懷，也是對志願軍視使命榮譽高於一切精神的崇敬。如今，『冰雕連』已經是抗美援朝戰爭中不可磨滅的符號，亦是志願軍捍衛祖國和人民利益、國家和民族尊嚴的象徵。『英雄是民族最閃亮的座標』，英烈不容戲謔！不可污名！不能侮辱！我們決不能讓那些惡意詆譭英烈的人肆無忌憚、為所欲為。」

另一方面，共青團中央也發文稱：「這一仗我們不打，我們的下一代就要打，我們出生入死，就是為了他們不再打仗。長津湖戰役中，三支連隊在極度嚴寒的環境中堅守陣地，除2人外，全員化作『冰雕』。『冰雕連』，是對他們為國而戰的緬懷，更是我們心中永遠的豐碑。某些人不能一邊享受着前人披荊斬棘帶來的幸福生活，一邊卻昧着良心污衊先烈。」

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隨着輿論的發酵，羅昌平目前已刪除了相關內容。但網友們對此並不買賬，在輿論的進一步發酵過程中，羅昌平以往的言論被一一曝光。包括被指利用「蛋炒飯祭日」等羞辱性詞彙污名志願軍烈士；羞辱毛澤東、周恩來等中共前領導人；發布辱華、反華圖片；為詆譭英烈的問題大V站台；玷污人民幣及人民幣上的毛澤東頭像等。

周三下午，在眾多網友的舉報下，微博官方給羅昌平的個人社交賬户打上「違反社區公約」的禁言標籤，但並未封禁其賬號。

公開資料顯示，羅昌平現為天椒法務集團董事長，中歐國際工商學院2012級EMBA學員，歷任《新京報》核心報道記者、深度報道部主編，《財經》雜誌副主編兼任《LENS視覺》雜誌副主編。著有《遞罪》、《打鐵記》、《高官反腐錄》。