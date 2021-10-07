湖南湘陰縣政協委員：結婚非個人自由、男性找不到對象都是沒文化

內地男女比例失衡，在農村，「大齡青年擇偶難」更是普遍和突出。日前，湖南湘陰縣政府網站便公佈了縣民政局就政協委員《關於重視農村大齡青年擇偶難的建議》所作答覆，當中提到鼓勵女青年留在家鄉，惟旋即引發網絡熱議，認為可操作性實在太低。

對此，提出建議的湘陰縣政協委員吳襄周三（6日）接受內媒「九派新聞」採訪時回應指，不強調一定要留在本地。他又「金句」頻出，認為結婚不是個人自由，「女性只要不是傻瓜，都會嫁出去」。



在內地農村，「大齡青年擇偶難」問題普遍和突出。（搜狐網）

縣民政局早前在答覆中提到4項工作，包括加強宣傳引導，做好移風易俗；簡化投靠手續，方便投靠落戶；搭建相親平台，創造交流機會；做好就業工作，提高收入水平。其中第一項工作提到要教育和引導農村女青年進行熱愛家鄉、建設家鄉，鼓勵她們留在家鄉，改變家鄉的面貌，努力降低農村男女青年失調的比例。

不過這隨即引發網民熱議：

相關人士說話是不用負責是嗎？

意思就是女青年不熱愛家鄉唄，都怪女青年唄。

咋不看看當年多少女嬰失蹤？

打鐵還需自身硬

男的不去好好培養，只要求女的做改變，真的絕

女人是人，也有需求，並不是沒有感情的維穩工具。



對此，「九派新聞」採訪了提出建議的湘陰縣政協委員吳襄。據吳襄指，自他參加政協後，觀望了一下發現村內許多人找不到對象，一個村就有十幾二十個，他於是開始關注農村大齡青年養老問題。他認為，之所以造成這種現象，一是因為女性幾乎都外出打工，二是受生育觀念所影響，造成男孩比女孩多，三則是部分男性文化水平不夠，找不到好工作，經濟狀況不佳。他稱，現在的情況還好，但過了十多二十年後，這些人若再找不到人結婚的話，沒有後代，很多社會問題就會出現。

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對於男性聚不到妻子和女性找不到丈夫是否一碼事，吳襄回應指要將其分開來，「找不到對象的女性都是高水平的，找不到對象的男性都是沒文化的。女性只要不是傻瓜，都會嫁出去。但是男性不可能」。

而就着鼓勵農村女青年留在家鄉一事，他表示，不強調一定要留在本地，「只能說能夠把農村的環境（改善），通過政府扶持、職業培訓這些東西，加強他的條件培訓。如果你在外面搞幾個月（賺幾千塊錢），在家裏搞幾個月也賺幾千塊錢（就會回來了）」。

此外，吳襄還表示結婚不結婚並不是個人的自由，為了社會的進步，後代是有需要的，「不孝有三，無後為大」。最後他表示，網上對他的評價有80%是支持的，剩下20%是覺得不好落實，可能就是說說而已，而他自己並沒有反思過自己的提案，「我這個出發點是好的」。

事實上，內地「大齡青年擇偶難」近年不時成為議題，相關建議屢次引發網絡熱議。例如今年2月，山西省智庫發展協會副秘書長吳修明就曾提議地方政府可採取適當措施，盡可能解決一些性別「結構」難題，如將農村「剩男」進行技能培訓，「輸出」到女性集中的行業和地區，也可以牽頭組織跨區域「鵲橋相會」。