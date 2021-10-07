新疆疫情｜霍爾果斯2患者均染Delta　與內地本土、輸入個案無關聯

新疆的新冠肺炎疫情反彈，霍爾果斯市上周日（3日）新增2宗本土無症狀感染者，基因測序結果顯示，兩名患者均感染Delta變異株。另外，霍爾果斯市已經啟動第四輪全員核酸檢測工作。



據央視報道，經過對霍爾果斯市2宗本土無症狀感染者進行新冠病毒基因測序分析，顯示二人新冠病毒100%同源，均屬Delta變異株。且未有發現二人與內地近期發生的本土疫情、輸入個案高度同源的基因組序列。

截至10月6日24時，新疆現有1宗本土確診（在霍爾果斯），及4宗無症狀感染者（霍爾果斯2宗、可克達拉2宗）。

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截至10月6日24時，已累計發現霍爾果斯市1宗確診個案及2宗無症狀感染者的，密切接觸者及次密接379人，其中密接人員81人、次密接人員298人，並已全部落實隔離醫學觀察措施。

此外，霍爾果斯市發現疫情以來，伊犁州啟動應急預案，並分別於10月5日與10月7日完成第一輪、第二輪核酸檢測，除10月5日霍爾果斯市已報告的一人陽性外其餘均為陰性。

霍爾果斯市10月5日已開展第三輪全員核酸檢測，截至10月6日19時全部結果均為陰性，而目前霍爾果斯市已啟動第四輪全員核酸檢測工作。