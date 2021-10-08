傳24名美軍已駐台1年　胡錫進：派240人去，看看解放軍會不會空襲

兩岸關係緊張之際，美國《華爾街日報》引述美方官員指，約24名美軍特種作戰部隊與支援部隊，已駐台1年，秘密訓練台灣部隊。

報道引發廣泛爭議，《環球時報》總編輯胡錫進發文回應指，「應該派240人去」、「看看解放軍會不會發動空襲」。



華爾街日報稱，美國已派遣一小支特種部隊進入台灣，訓練台軍作戰能力。（美聯社）

當地時間10月7日，《華爾街日報》引述美方官員指，約有24名美國特種部隊與支援部隊，正在訓練台灣地面部隊的各小隊，美國海軍陸戰隊則與台灣的海軍陸戰隊合作進行小艇訓練，並稱這批美軍已在台灣運作至少一年。

《華爾街日報》又指，美國在台部署的特種部隊和海軍陸戰隊規模很小，但具有象徵意義，能提高台灣在面對解放軍攻台時的信心。美國前朝和現任政府官員、及軍事專家都相信，加深美台軍事交流，會比單純販售軍武設備給台灣要來得好。

Why just two dozen members? Why secretly? The US should send 240 servicemen publicly, in US military uniform, and make public where they are stationed. See whether the PLA will launch a targeted air strike to eliminate those US invaders! https://t.co/0Herr8TBtu — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) October 7, 2021

對此，《環球時報》總編輯胡錫進發文回應稱，「為何只是24人？為何偷偷摸摸的？應該派240人去，大大方方穿美軍制服，公布駐地。看看解放軍會不會發動空襲，定點清除那些美軍入侵者！」、「打個賭吧，看看在台灣問題上誰的終極意志最強。」

有內地網民就此發表評論：

「所以希望早日收復台灣」。



「毛主席早就說過美帝國就是紙老虎」。



「24個照樣可以定點清除，等待時機，幹掉」。

