傳24名美軍已駐台1年　胡錫進：派240人去，看看解放軍會不會空襲

撰文：許祺安
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兩岸關係緊張之際，美國《華爾街日報》引述美方官員指，約24名美軍特種作戰部隊與支援部隊，已駐台1年，秘密訓練台灣部隊。
報道引發廣泛爭議，《環球時報》總編輯胡錫進發文回應指，「應該派240人去」、「看看解放軍會不會發動空襲」。

華爾街日報稱，美國已派遣一小支特種部隊進入台灣，訓練台軍作戰能力。（美聯社）

當地時間10月7日，《華爾街日報》引述美方官員指，約有24名美國特種部隊與支援部隊，正在訓練台灣地面部隊的各小隊，美國海軍陸戰隊則與台灣的海軍陸戰隊合作進行小艇訓練，並稱這批美軍已在台灣運作至少一年。

《華爾街日報》又指，美國在台部署的特種部隊和海軍陸戰隊規模很小，但具有象徵意義，能提高台灣在面對解放軍攻台時的信心。美國前朝和現任政府官員、及軍事專家都相信，加深美台軍事交流，會比單純販售軍武設備給台灣要來得好。

對此，《環球時報》總編輯胡錫進發文回應稱，「為何只是24人？為何偷偷摸摸的？應該派240人去，大大方方穿美軍制服，公布駐地。看看解放軍會不會發動空襲，定點清除那些美軍入侵者！」、「打個賭吧，看看在台灣問題上誰的終極意志最強。」

有內地網民就此發表評論：

「所以希望早日收復台灣」。

「毛主席早就說過美帝國就是紙老虎」。

「24個照樣可以定點清除，等待時機，幹掉」。

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