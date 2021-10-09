颱風「獅子山」登陸海南：環島高鐵全線停運　瓊海市停課一天

颱風「獅子山」已登陸海南省。受其影響，目前海南環島高鐵全線停運、瓊州海峽全線停航、瓊海市全市停課1天。



周五（8日）晚10時50分左右，颱風「獅子山」登陸海南省瓊海市，登陸時最大風力有8級(20米/秒)。據了解，「獅子山」結構不對稱，降雨雲團主要在東側，並將聯合冷空氣，給廣東、海南及廣西等地帶來強風勁雨。

周六（9日）上午10時，中央氣象台繼續發布台風藍色預警，並表示「獅子山」中心9日上午9時位於海南省澄邁縣境內，預計將以小時5至10公里的速度向偏北轉偏西方向移動。

受颱風「獅子山」影響，海南省昌江黎族自治縣王下鄉、七叉鎮及縣城又嚴重水浸。海南省氣象局9日上午7時發布的暴雨三級預警預計，未來24小時內，海南省澄邁、臨高、儋州、昌江、白沙5個市縣的大部分鄉鎮和洋浦將出現100毫米以上降水。

至於交通方面，瓊州海峽10月6日晚8時起全線停航，海南環島高鐵亦於10月9日上午全線停運。

而為做好颱風防禦工作，瓊海市教育局決定全市學校10月8日取消晚修、10月9日停課1天，復課時間等待通知。

此外，中央氣象台預計直至周日（10日）8時，廣東大部、廣西大部、海南島大部、貴州南部、湖南西部、湖北西南部、東北地區東部和西北部、內蒙古東北部等地有大到暴雨，其中，廣東西南部、廣西南部、海南島西北部等地的部分地區有大暴雨。